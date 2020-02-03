После переезда в Канаду за безопасность принца Гарри и Меган Маркл отвечают прилетевшие с ними офицеры Скотленд-Ярда и местные полицейские. Сейчас круглосуточную охрану Сассексов оплачивают британские налогоплательщики, которые не рады мысли о том, что им приходится содержать «беглецов». Впрочем, канадцы тоже не собираются брать на себя расходы почетных гостей и даже создали петицию против финансирования охраны.
Как сообщает издание The Sun, британских полицейских не устраивает, как к ним относятся Меган и Гарри. Охранники пожаловались, что с ними обращаются как с прислугой, а не профессионалами высшего класса.
Офицеров часто заставляют бегать по различным поручениям. К примеру, В магазины и кафе. Папарацци сфотографировали охранников, забирающих заказанные супругами пакеты с продуктами — в том числе пищей органического происхождения, которой отдает предпочтение Меган.
Полицейские возмущены такой «лакейской» работой. «Они должны постоянно находиться рядом с охраняемыми объектами, а не быть на побегушках», — сообщил источник.
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