Как сообщает издание The Sun, британских полицейских не устраивает, как к ним относятся Меган и Гарри. Охранники пожаловались, что с ними обращаются как с прислугой, а не профессионалами высшего класса.

Офицеров часто заставляют бегать по различным поручениям. К примеру, В магазины и кафе. Папарацци сфотографировали охранников, забирающих заказанные супругами пакеты с продуктами — в том числе пищей органического происхождения, которой отдает предпочтение Меган.