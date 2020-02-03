Охранники Меган Маркл заявили, что она обращается с ними как с прислугой

Охрана, приставленная к Сассексам, выразила возмущение по поводу того, как с ними обращаются на службе. По словам телохранителей, Меган Маркл заставляет выполнять унизительные поручения, которые вообще не входят в круг их обязанностей.

3 февраля 2020 · Текст: · Фото:

После переезда в Канаду за безопасность принца Гарри и Меган Маркл отвечают прилетевшие с ними офицеры Скотленд-Ярда и местные полицейские. Сейчас круглосуточную охрану Сассексов оплачивают британские налогоплательщики, которые не рады мысли о том, что им приходится содержать «беглецов». Впрочем, канадцы тоже не собираются брать на себя расходы почетных гостей и даже создали петицию против финансирования охраны.

Как сообщает издание The Sun, британских полицейских не устраивает, как к ним относятся Меган и Гарри. Охранники пожаловались, что с ними обращаются как с прислугой, а не профессионалами высшего класса.

Офицеров часто заставляют бегать по различным поручениям. К примеру, В магазины и кафе. Папарацци сфотографировали охранников, забирающих заказанные супругами пакеты с продуктами — в том числе пищей органического происхождения, которой отдает предпочтение Меган.

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На Меган Маркл пожаловались охранники

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Полицейские возмущены такой «лакейской» работой. «Они должны постоянно находиться рядом с охраняемыми объектами, а не быть на побегушках», — сообщил источник.

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Комментарии

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  • Хорошая экономия, зачем тратиться нанимать ассистента для таких поручений, если можно попросить охрану, они бесплатные
  • Ну ладно Меган, но Гарри-то воспитывали как принца и пример для подражания! А он теперь посылает охранников за хлебом, и это при том, что пока что их оплачивают налогоплательщики. Он же легко в защиту Меган выступает открыто, но что-то никак не выступит с заявлением о том, что сам оплатит охрану
  • Смешно, как некоторые полагают, что охрана миллиардера Дианы была хуже картонной дворцовой. Диана всегда сбегала от охраны, когда ей это было необходимо. И любовник к ней приходил. Охрана спала
  • Если бы действительно так опасно было жить, они бы эту охрану за кофе не гоняли. Эта охрана одна видимость и во дворце, толку от этих кордонов, когда к спящей королеве в спальню неоднократно прохожие пробирались
  • Какая охрана, такие и поручения. Ясен пень, что охрана выдана просто так и Гарри с Меган это понимают. Так к ним и относятся, как к бутафорской обузе. Профессионалы всегда откажутся покидать объект.
  • Ей навязали эту охрану. Пусть за булочками бегают. Как еще от них отделаться? Диана поступала так же. Очень противно, когда некто сует в твою жизнь свой нос и ходит, садится рядом. Выбесят любого.

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