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Валерий Николаев привел жену Эльмиру Земскову на премьеру к экс-супруге Ирине Апексимовой

Валерий Николаев был женат четыре раза. С кем-то расстался по-хорошему, с кем-то не очень. Вторая и четвертая (считайте, четные) жены актера нашли общий язык и встретились на светском мероприятии.

54-летний Валерий Николаев сумел сохранить хорошие отношения с экс-супругой Ириной Апексимовой. Они поженились в 1980-е годы: Апексимова была еще студенткой. 

В этом браке, который продлился, между прочим, 12 лет (а для студенческих замужеств это очень немаленький срок), родилась единственная дочь Ирины и Валерия Даша. 

Ирина Апексимова, Валерий Николаев, Эльмира Земскова
Ирина Апексимова, Валерий Николаев, Эльмира Земскова

Для Николаева свадьба с Апексимовой была уже второй, но последней не стала. Валерий (по неофициальным данным) женился на актрисе Любови Тихомировой, и ушел от нее спустя год. Четвертой и последней супругой Валерия стала артистка Московского цирка на Цветном бульваре Эльмира Земскова.

На днях две жены одного Николаева столкнулись на премьерном показе спектакля «Lе Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке. И даже сфотографировались вместе. Вот это мы понимаем идиллия!

Кстати, несколько лет назад Валерий Николаев угодил в грандиозный скандал. Актер сбил женщину, находясь за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Николаев после того случая (к счастью, не смертельного) впал в серьезную депрессию. После Земскова даже подала на развод с актером. Сейчас, по словам коллег Валерия, он вообще не пьет — жизнь его все-таки чему-то научила. А брак спасти удалось.

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03 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Persona Stars
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Ирина Апексимова, Валерий Николаев

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  • Ой, кто все эти люди?

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