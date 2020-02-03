На прошлой неделе в Чувашии прогремел неслабый скандал. Глава республики Михаил Игнатьев должен был вручить офицеру МЧС ключи от новой пожарной машины, и сделал он это неожиданным образом.

Игнатьев высоко поднял руку с зажатыми в ней ключами, так что офицеру пришлось подпрыгнуть, чтобы забрать подарок. Такое неуважение крайне возмутило общественность, да так сильно, что пришлось принять меры.

Через несколько дней Игнатьева исключили из партии «Единая Россия», а 29 января Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.