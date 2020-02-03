На прошлой неделе в Чувашии прогремел неслабый скандал. Глава республики Михаил Игнатьев должен был вручить офицеру МЧС ключи от новой пожарной машины, и сделал он это неожиданным образом.
Игнатьев высоко поднял руку с зажатыми в ней ключами, так что офицеру пришлось подпрыгнуть, чтобы забрать подарок. Такое неуважение крайне возмутило общественность, да так сильно, что пришлось принять меры.
Через несколько дней Игнатьева исключили из партии «Единая Россия», а 29 января Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.
«Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ситуация возмутила и 36-летнюю Ксению Бородину. «Конечно, кто-то попутал берега… Хорошо, что не стали как у нас часто бывает это покрывать и замалчивать, несмотря на такое видео. Хотя кто знает, может и стали бы, если бы не президент вмешался», — прокомментировала телеведущая произошедшее спустя несколько дней.
Публикация Бородиной без внимания, конечно, не осталась. И в первых рядах комментирующих — экс-кандидат в президенты Ксения Собчак. «Готовишься к рекламе поправок в конституцию?» — поинтересовалась она у бывшей соведущей.
Но и Бородиной палец в рот не клади! «Ксюх, а ты этот мне коммент пишешь из подаренной мэрией квартиры, или вы ее сдаете?» — поинтересовалась в свою очередь она.
На что же намекали телеведущие? Собчак — на недавний скандал, который устроил известный ютубер Александр Харчевников. Парень разослал поддельное письмо популярным блогерам, в котором интересовался, кто из них и за какую сумму согласится отрекламировать необходимость внесения поправок в конституцию. Бородиной, к слову, в списке согласившихся не было.
Бородина же намекала на новость о том, что Константин Богомолов, доверенное лицо мэра Москвы Сергея Собянина и муж Ксении Собчак, получил от чиновника квартиру в доходном доме в Большом Николоворобинском переулке стоимостью в 47 млн рублей.
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