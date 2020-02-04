На последних неделях беременности у Оксаны Самойловой началась аллергия

Чем ближе к финишу, тем сложнее. Оксана Самойлова знает об этом не понаслышке. Перед четвертыми родами у бизнесвумен неожиданно началась аллергия.

31-летняя Оксана Самойлова родит чуть ли не со дня на день. Четвертый ребенок бизнесвумен и ее супруга Джигана появится на свет в Майами, куда большая семья прилетела в середине января.

Раньше Оксана утверждала, что эта беременность дается ей проще остальных: «Моя самая легкая беременность. Даже на последнем месяце я скачу, как лошадка по лугам. Мне не тяжело, у меня не болит спина, практически не мучает изжога, я даже сплю отлично, что вообще мистика для девятого месяца. Даже муж в шоке. Он не понимает, почему я не хочу ''убивать'', ''краденую конфетку'' и не открываю холодильник ключами от машины».

Правда, спустя несколько дней Самойлова передумала и взяла свои слова обратно. «Похоже, я все-таки уже хочу родить. Живот подрос, и стало не так уж легко и весело. У меня еще непонятно откуда и на что нарисовалась аллергия. Последние недельки всегда самые сложные», — рассказала Оксана подписчикам.

1 2 3 ... 8 Оксана и Джиган воспитывают троих прекрасных дочерей

Напомним, что Оксана и 34-летний Денис Устименко-Вайнштейн воспитывают троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю. Супруги через пару лет мечтали зачать мальчика, однако судьба распорядилась несколько по-другому: Оксана забеременела раньше, чем планировала. Так что теперь поклонники гадают, кто же живет в животе у Самойловой: еще одна принцесса или наконец-то наследный принц.