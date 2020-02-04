«Мужчин я перевариваю быстро»: Светлана Зейналова рассталась с отцом ее второго ребенка

Светлана Зейналова была замужем один раз — ее законным супругом стал бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов. Брак сохранить не удалось даже несмотря на то, что Светлана и Алексей вместе воспитывали дочь Александру.
С тех пор телеведущая под венец не торопилась, но нового возлюбленного, маркетолога по имени Дмитрий, она все же звала «мужем». Зейналова говорила, что «штамп необязателен, потому что главное — любовь».
Ситуация повторилась: Светлана родила от возлюбленного дочь Веронику, но и эти отношения потерпели крах.
Телеведущая решила обратиться за помощью к профессионалам, и для этого пришла... на «Модный приговор». На шоу она рассказала о причинах очередной неудачи на любовном фронте: «Уж очень неприятный у меня характер! К тому же, я была старше, опытнее. Мне хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Чтобы не пытался меня переделывать. Сейчас время очень сильных женщин! Мужчин я перевариваю легко и достаточно быстро. В моей жизни самое интересное — это я».
Александр Васильев и Эвелина Хромченка смогли уговорить Зейналову вылезти из джинсов и толстовок (в ее-то 42 года) и примерить более женственные наряды. Уж теперь-то Светлана без труда встретит мужчину своей мечты и очарует его.
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