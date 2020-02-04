«Мужчин я перевариваю быстро»: Светлана Зейналова рассталась с отцом ее второго ребенка

Покой ей только снится. Светлана Зейналова рассталась с гражданским мужем и отцом ее второй дочери Вероники. Говорит, во всем виноват ее сложный характер.

4 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Светлана Зейналова была замужем один раз — ее законным супругом стал бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов. Брак сохранить не удалось даже несмотря на то, что Светлана и Алексей вместе воспитывали дочь Александру. 

С тех пор телеведущая под венец не торопилась, но нового возлюбленного, маркетолога по имени Дмитрий, она все же звала «мужем». Зейналова говорила, что «штамп необязателен, потому что главное — любовь».

Ситуация повторилась: Светлана родила от возлюбленного дочь Веронику, но и эти отношения потерпели крах. 

Телеведущая решила обратиться за помощью к профессионалам, и для этого пришла... на «Модный приговор». На шоу она рассказала о причинах очередной неудачи на любовном фронте: «Уж очень неприятный у меня характер! К тому же, я была старше, опытнее. Мне хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Чтобы не пытался меня переделывать. Сейчас время очень сильных женщин! Мужчин я перевариваю легко и достаточно быстро. В моей жизни самое интересное — это я».

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Светлана Зейналова воспитывает двоих детей

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Александр Васильев и Эвелина Хромченка смогли уговорить Зейналову вылезти из джинсов и толстовок (в ее-то 42 года) и примерить более женственные наряды. Уж теперь-то Светлана без труда встретит мужчину своей мечты и очарует его.

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Комментарии

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  • И непременно надо мужика в жизни. Всенепременно. Ну если главное в твоей жизни это ты сама , нафига тебе еще кто то?
  • Можно подумать,изменив образ,человек приобретает другой характер.Не поможет это ей,тем более возраст к 50 уже,потом ещё страшнее будет.
  • Не смотрю программу на 1 канале из-за нее, неадекватная какая-то
  • По ней видно, что всех переваривает. Такая тетя-танк

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