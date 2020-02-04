«Мужчин я перевариваю быстро»: Светлана Зейналова рассталась с отцом ее второго ребенка

Светлана Зейналова была замужем один раз — ее законным супругом стал бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов. Брак сохранить не удалось даже несмотря на то, что Светлана и Алексей вместе воспитывали дочь Александру.

С тех пор телеведущая под венец не торопилась, но нового возлюбленного, маркетолога по имени Дмитрий, она все же звала «мужем». Зейналова говорила, что «штамп необязателен, потому что главное — любовь».