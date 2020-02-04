«Получила лицензию на оружие»: Оксана Воеводина стала более жесткой и больше не доверяет людям

4 февраля Оксана Воеводина разместила новый пост в Инстаграме. Как правило, молодая мама делится историями о первых успехах своего маленького сына Леона или же вспоминает беременность и тяжелые роды, последствия которых заметно сказались на ее здоровье.
Но на этот раз Оксана удивила многих подписчиков. Она опубликовала красивый ролик, снятый в Дубае, где Воеводина недавно отдыхала, и сопроводила видео неожиданным признанием:
Как видно, Оксана сильно пересмотрела свои взгляды за последние несколько месяцев. Не исключено, что причиной этого стало множество потрясений, которые пережила девушка. Развод, тяжбы с Мухаммадом V, который отказывается признавать Леона своим сыном, угрозы — на долю Воеводиной выпало немало.
Поклонники Оксаны в комментариях пожелали, чтобы все нехорошее в жизни королевы красоты и ее сына осталось позади, и она скорее начала жизнь с чистой страницы.