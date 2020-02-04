Ким Кардашьян и Канье Уэст уже показывали свое поместье, спроектированное Акселем Вервордтом. В новом интервью журналу AD супруги более подробно рассказали о своих отношениях с домом и о том, для каких целей он построен.

Уэст описывает особняк как «футуристичный бельгийский монастырь». Сложно не согласиться со словами рэпера, глядя на крайне лаконичный дизайн и круглые арки. Кстати, коридор с этими арками — любимое место Канье, его он проектировал самостоятельно.