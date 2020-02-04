Как в монастыре: Ким Кардашьян и Канье Уэст открыли двери своего «холодного и пустого» дома

Ким и Канье открыли двери своего особняка. Супруги рассказали, почему влюбились в этот дом и для кого на самом деле строили свое семейное гнездышко.

4 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ким Кардашьян и Канье Уэст уже показывали свое поместье, спроектированное Акселем Вервордтом. В новом интервью журналу AD супруги более подробно рассказали о своих отношениях с домом и о том, для каких целей он построен.

Уэст описывает особняк как «футуристичный бельгийский монастырь». Сложно не согласиться со словами рэпера, глядя на крайне лаконичный дизайн и круглые арки. Кстати, коридор с этими арками — любимое место Канье, его он проектировал самостоятельно.

Супруги рассказали, что главным вдохновением для них стали их дети. С первого взгляда дом выглядит холодным и пустым, но Канье уверяет, что когда дети катаются на самокатах по коридорам и скачут по кофейным дизайнерским столикам, становится ясно, что они все сделали правильно. «Это одновременно арт-инсталляция и игровая площадка», — подытожил 42-летний рэпер.

Ким вспомнила, что она впервые увидела этот дом во время прогулки. По словам знаменитости, после рождения Норт она много ходила пешком, чтобы скорее прийти в «добеременную» форму. Кардашьян влюбилась в особняк с первого взгляда, а вот Канье был более сдержан, но согласился его купить.

...

Ким и Канье признались, что строили дом для детей

1 из 10

Главным удивлением для Уэста было признание Кардашьян, что за 3 года жизни в этом доме она ни разу не купалась в их бассейне. Журналисты AD попросили Канье обозначить самое дорогое, что есть в особняке, и он назвал Ким. Затем рэпер пошутил, что теперь она должна ответить так же.

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Для меня это идеальное пространство.я тоже живу в белом пустом доме. Друзьям у меня пусто но мне в кайф жить без визуального шума. Я вижу красоту в том как лучи света играют на белых поверхностях.
  • Симпатичные дети у них.
  • У них уже пятеро детей??? Я упустила сей факт на третьем ребетенке..В доме красиво, но пустынно и холодно, напоминает лечебницу.
  • Это дом - чистый лист. Ничего не отвлекает от самого себя. Немногие смогут там жить, но я считаю этот дом отличным.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633