Ким Кардашьян и Канье Уэст уже показывали свое поместье, спроектированное Акселем Вервордтом. В новом интервью журналу AD супруги более подробно рассказали о своих отношениях с домом и о том, для каких целей он построен.
Уэст описывает особняк как «футуристичный бельгийский монастырь». Сложно не согласиться со словами рэпера, глядя на крайне лаконичный дизайн и круглые арки. Кстати, коридор с этими арками — любимое место Канье, его он проектировал самостоятельно.
Супруги рассказали, что главным вдохновением для них стали их дети. С первого взгляда дом выглядит холодным и пустым, но Канье уверяет, что когда дети катаются на самокатах по коридорам и скачут по кофейным дизайнерским столикам, становится ясно, что они все сделали правильно. «Это одновременно арт-инсталляция и игровая площадка», — подытожил 42-летний рэпер.
Ким вспомнила, что она впервые увидела этот дом во время прогулки. По словам знаменитости, после рождения Норт она много ходила пешком, чтобы скорее прийти в «добеременную» форму. Кардашьян влюбилась в особняк с первого взгляда, а вот Канье был более сдержан, но согласился его купить.
Главным удивлением для Уэста было признание Кардашьян, что за 3 года жизни в этом доме она ни разу не купалась в их бассейне. Журналисты AD попросили Канье обозначить самое дорогое, что есть в особняке, и он назвал Ким. Затем рэпер пошутил, что теперь она должна ответить так же.
Комментарии4