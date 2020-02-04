«Живот опущен и давно»: Анастасия Тарасова призналась, что боится не успеть в роддом

Кажется, постоянные вопросы о предстоящих родах доконали супругу футболиста, потому что она решила ответить на все и сразу в своем новом посте. Для начала она прокомментировала самую животрепещущую тему, которая волнует и поклонников, и критиков Тарасовой уже не первую неделю.
По словам девушки, у нее уже начались тренировочные схватки, причем во время первой беременности такого с ней не происходило. А днем, несмотря на то, что ее клонит в сон, Анастасия занимается уборкой. Не зря поклонники в Рунете называют ее «идеальной женой».
В настоящее время супруга футболиста уже на 38-й неделе беременности. Она переживает лишь о том, что может не успеть добраться до роддома. Ведь рожать ей предстоит совсем скоро.
«Все отлично, не беспокойтесь, у нас будет доченька, живот опущен и давно», — поделилась подробностями своего состояния Анастасия. В комментариях поклонники пожелали ей легких родов.