«Живот опущен и давно»: Анастасия Тарасова призналась, что боится не успеть в роддом

Анастасия рассказала, что у нее уже начались тренировочные схватки. В настоящее время супруга футболиста находится на 38-й неделе беременности и может родить со дня на день.

Кажется, постоянные вопросы о предстоящих родах доконали супругу футболиста, потому что она решила ответить на все и сразу в своем новом посте. Для начала она прокомментировала самую животрепещущую тему, которая волнует и поклонников, и критиков Тарасовой уже не первую неделю.

«Нет, не родила. Из нового: успехи Милаши, и она как будто бы чувствует, что скоро на 2-3 дня меня не будет рядом. Не отпускает от себя, целует, зовет и отталкивает всех, когда идем играть. Если честно, она так выросла за эти дни! Я не представляю, как буду без нее в госпитале. Я сейчас не там, на всякий случай уточняю», — сообщила Анастасия.

По словам девушки, у нее уже начались тренировочные схватки, причем во время первой беременности такого с ней не происходило. А днем, несмотря на то, что ее клонит в сон, Анастасия занимается уборкой. Не зря поклонники в Рунете называют ее «идеальной женой».

В настоящее время супруга футболиста уже на 38-й неделе беременности. Она переживает лишь о том, что может не успеть добраться до роддома. Ведь рожать ей предстоит совсем скоро.

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«Все отлично, не беспокойтесь, у нас будет доченька, живот опущен и давно», — поделилась подробностями своего состояния Анастасия. В комментариях поклонники пожелали ей легких родов.