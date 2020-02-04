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Новая стрижка и чуть уставший вид: молодую маму Камерон Диаз сфотографировали на продуктовом шопинге

47-летняя актриса обрадовала новостью о пополнении в семье месяц назад. Молодая мама полностью посвятила себя дочке, отказавшись от услуг нянь и помощниц.

На днях Камерон Диаз заметили в Лос-Анджелесе во время закупки продуктов. Любимые джинсы, белая футболка, свободная куртка и большие темные очки — молодая мама надела свой стандартный комплект, чтобы быстро съездить в магазин, купить все необходимое и вернуться домой. Ведь там ее ждет малышка Рэддикс.

Камерон уже давно променяла светские рауты на домашние посиделки, а с появлением долгожданного ребенка и вовсе забыла о публичной жизни. Впрочем, в салоны красоты она все же наведывается. Не так давно ее видели с розовыми прядями (видимо, так актриса отметила рождение дочери), а последние фото из торгового центра показали, что сейчас звезда немного укоротила волосы. 

Выглядит Диаз хорошо, хоть и немного уставшей: ни для кого не секрет, что первые месяцы жизни с малышом — то еще приключение. 47-летняя актриса долго к этому шла и сейчас радостно берет на себя все заботы по уходу за ребенком.

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04 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Камерон Диаз

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • С чего ей устать, если дитё суррогатная мать вынашивала и рожала, а сидит с ним няня.

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