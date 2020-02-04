Джессика Симпсон впервые рассказала, как пластика живота после родов едва не лишила ее жизни

В своих мемуарах Джессика Симпсон была предельно откровенна с читателями. Она рассказала о том, как ее желание вернуть «добеременную» форму привело к серьезным проблемам со здоровьем.

4 февраля на полках книжных магазинов появились мемуары Джессики Симпсон, которые еще до публикации успели навести шороху. В произведении «Открытая книга» певица поведала о детстве, которое не было безоблачным, о зависимости от алкоголя и запрещенных веществ, о неудавшемся браке с Ником Лаше — словом, сенсация за сенсацией.

На днях портал RadarOnline поделился отрывком из книги Джессики, раскрыв еще одну леденящую кровь историю из ее прошлого. Симпсон рассказала, что после рождения второго ребенка собиралась сделать подтяжку живота. Вид собственного тела с большим количеством обвисшей кожи так удручал ее, что она даже не могла заниматься сексом со своим супругом без футболки.

За две недели до того, как певица легла под нож, ей позвонил врач. «Пластический хирург одобрил операцию, но мой доктор возражал. ''Ты можешь умереть'', — сказал он. Врач попросил, чтобы я с собой ничего не делала в течение трех месяцев», — пишет Джессика.

Несмотря на это, Симпсон все-таки решила отправиться на операцию. Правда, ей не понравились результаты, поэтому в считанные сроки она сделала и вторую. И от ее последствий певица долго не могла оправиться.

Симпсон рассказала, что у нее начался сильный колит, и из-за этого ее чудовищно рвало. Она вынуждена была провести в больнице девять дней. Врачи даже думали о переливании крови, но оно так и не понадобилось.

1 2 3 ... 10 Беременность и роды всегда сильно сказывались на фигуре Джессики Симпсон

Теперь, когда вся эта история давно позади, Джессика относится к пластической хирургии совсем иначе. «Пластика не исправит то, как вы ощущаете себя внутри. Самое главное — это ваше эмоциональное состояние», — написала артистка. При этом она добавила, что сейчас наконец-то находится в ладах с собой и своим телом. Неудивительно, ведь недавно Джессика похудела на 45 килограммов.