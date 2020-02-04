Джессика Симпсон впервые рассказала, как пластика живота после родов едва не лишила ее жизни

4 февраля на полках книжных магазинов появились мемуары Джессики Симпсон, которые еще до публикации успели навести шороху. В произведении «Открытая книга» певица поведала о детстве, которое не было безоблачным, о зависимости от алкоголя и запрещенных веществ, о неудавшемся браке с Ником Лаше — словом, сенсация за сенсацией.
На днях портал RadarOnline поделился отрывком из книги Джессики, раскрыв еще одну леденящую кровь историю из ее прошлого. Симпсон рассказала, что после рождения второго ребенка собиралась сделать подтяжку живота. Вид собственного тела с большим количеством обвисшей кожи так удручал ее, что она даже не могла заниматься сексом со своим супругом без футболки.
Несмотря на это, Симпсон все-таки решила отправиться на операцию. Правда, ей не понравились результаты, поэтому в считанные сроки она сделала и вторую. И от ее последствий певица долго не могла оправиться.
Теперь, когда вся эта история давно позади, Джессика относится к пластической хирургии совсем иначе. «Пластика не исправит то, как вы ощущаете себя внутри. Самое главное — это ваше эмоциональное состояние», — написала артистка. При этом она добавила, что сейчас наконец-то находится в ладах с собой и своим телом. Неудивительно, ведь недавно Джессика похудела на 45 килограммов.