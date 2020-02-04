Минимум одежды, максимум ног: Елена Перминова поздравила Веру Брежневу с днем рождения их самой красивой совместной фотографией

Елена Перминова поделилась горячей фотографией с Верой Брежневой. Модель отметила, что готова поддержать подругу в любой непонятной ситуации.

4 февраля 2020 · Текст: · Фото:

3 февраля Вера Брежнева праздновала свой день рождения — ей исполнилось 38 лет. Певицу поздравили и продолжают поздравлять ее звездные друзья. Так, Елена Перминова выложила их совместный кадр из горячей фотосессии для журнала ОК!

«Когда готов поддержать своего друга в любой непонятной ситуации», — подписала снимок Елена.

На фото блондинки позируют в боди, колготках и на каблуках. Брежнева лежит на спине в позе «березка», а Перминова держит ее за щиколотки. Стоит заметить, что подпись модели идеально подходит под происходящее в кадре.

Подписчики оценили стройные фигуры и бесконечные ноги звездных подруг: «Просто хочу такие же ноги, как у вас двоих», «Две красавицы, как сестры», «Ноги от ушей». Впрочем, одна подписчица заметила, что девушки не дотягивают до красоты Клаудии Шиффер и Нади Ауэрман, намекая на знаменитую рекламную кампанию Versace с участием супермоделей, которой вдохновлялся фотограф Перминой и Брежневой. Лена вежливо парировала: «На них никто и не претендует. У каждого своя красота».

«Мой любимый друг, с Днем Варенья тебя! Восхищаюсь тем, как ты все успеваешь и становишься лучшей во всем, за что берешься! Очень люблю!» — поздравила модель певицу.

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Пользователи заметили внешнее сходство между подругами

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Брежнева ответила на трогательное признание: «Леночка! Какое фото! Спасибо! Люблю и скучаю». 

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