На фото блондинки позируют в боди, колготках и на каблуках. Брежнева лежит на спине в позе «березка», а Перминова держит ее за щиколотки. Стоит заметить, что подпись модели идеально подходит под происходящее в кадре.

Подписчики оценили стройные фигуры и бесконечные ноги звездных подруг: «Просто хочу такие же ноги, как у вас двоих», «Две красавицы, как сестры», «Ноги от ушей». Впрочем, одна подписчица заметила, что девушки не дотягивают до красоты Клаудии Шиффер и Нади Ауэрман, намекая на знаменитую рекламную кампанию Versace с участием супермоделей, которой вдохновлялся фотограф Перминой и Брежневой. Лена вежливо парировала: «На них никто и не претендует. У каждого своя красота».