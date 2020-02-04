Продюсер Натальи Ветлицкой прокомментировал слухи про ее высокомерие

После того, как Наталья Ветлицкая разогнала всю свою команду, в Сети заговорили о ее не самом простом характере. Продюсер певицы заступился за нее и опроверг сплетни о крутом нраве Натальи.

В конце прошлого года 55-летняя Наталья Ветлицкая, звезда 1990-х, объявила о том, что возвращается на сцену спустя 15 лет забвения. Поклонники артистки были в восторге — никто уже и не думал, что Наталья снова будет выступать.

Естественно, певица набрала команду, которая должна была подготовить все к ее возвращению на сцену. Однако на днях стало известно, что Ветлицкая уволила людей, котрые с ней работали. Естественно, пошли слухи о том, что Наталья очень высокомерно ведет себя с работниками, а ее характер настолько крутой, что выдержать его практически невозможно.

Продюсер Ветлицкой Евгений Финкельштейн отрицает все сплетни, которые крутятся вокруг его подопечной.

«Это абсолютно нормальный процесс становления команды. Вопросы как у меня, так и у Натальи были ко многим. Окружение — главное для артиста, творческого человека надо чувствовать. Она берет людей, а те не вкладывают в дело душу, не понимают, что от них требуется. От этого все проблемы. К примеру, Дима Ашман — большой профессионал, музыкант, но у них просто разное понимание о менеджменте», — заявил продюсер.

Также мужчина прокомментировал и слухи о сложном характере Ветлицкой. «Я с Наташей общаюсь очень долго, ни разу не слышал, чтобы вела себя высокомерно. Она скорее может быть требовательна ко всему — но это же хорошо, когда звезда понимает, чего хочет. И плохо, когда другие не чувствуют. Ветлицкая — уже сформированный артист, а не девочка, которой показали и сказали, что надо сделать именно так. У нее собственный вкус, свое видение каждой детали, и она их отстаивает», — отметил Финкельштейн.

1 2 3 ... 9 Наталья Ветлицкая родилась в августе 1964 года в Москве

По словам продюсера, в команде Натальи снова могут произойти изменения, ведь, например, музыкантам необходимо сыграться и почувствовать друг друга. «Наташа — человек-энерджайзер, ей важно видеть, что процессы идут непрерывно. Поэтому мы пробуем разных людей, смотрим, кто справится лучше. У всех, кого берут на работу, как правило, есть испытательный срок. Менеджмент — вообще тонкая вещь, подбирается годами. Главное, что артистка горит делом», — рассказал Евгений «СтарХиту».