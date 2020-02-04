Иван Ургант в семейных трусах поприветствовал приехавшего в Россию Жана-Поля Готье

Иван Ургант не стесняется ничего и никого. И даже Жана-Поля Готье. Сфотографироваться рядом с известным французским модельером в трусах? Не вопрос.

В Россию приехал легендарный Жан-Поль Готье. 67-летний французский модельер пожаловал в столицу не ради отдыха и праздного любопытства узнать, как же похорошела Москва при Собянине, а по работе.

С 6 по 16 февраля во Дворце молодежи пройдет Fashion Freak Show — смесь танцевального ревю и модного показа, которую также называют и настоящей исповедью модельера.

Специально для «Фрик Шоу» Жан-Поль Готье создал более ста костюмов! А рассказать о шоу он решил на передаче «Вечерний Ургант». Иван анонсировал будущий выпуск, который выйдет в эфир вечером 4 февраля, фотографией в Инстаграме.

1 2 3 4 5 6 7 Жан-Поль Готье всегда творил с модой, что хотел

Телеведущий (по пока что неизвестной причине) снял штаны рядом с сидящим на стуле Готье, продемонстрировав модельеру и подписчикам семейные трусы. «Жан Поль и Жан Уржан», — подписал снимок Иван. Ждем выпуск с нетерпением!