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Иван Ургант в семейных трусах поприветствовал приехавшего в Россию Жана-Поля Готье

Иван Ургант не стесняется ничего и никого. И даже Жана-Поля Готье. Сфотографироваться рядом с известным французским модельером в трусах? Не вопрос.

В Россию приехал легендарный Жан-Поль Готье. 67-летний французский модельер пожаловал в столицу не ради отдыха и праздного любопытства узнать, как же похорошела Москва при Собянине, а по работе.

С 6 по 16 февраля во Дворце молодежи пройдет Fashion Freak Show — смесь танцевального ревю и модного показа, которую также называют и настоящей исповедью модельера.  

Специально для «Фрик Шоу» Жан-Поль Готье создал более ста костюмов! А рассказать о шоу он решил на передаче «Вечерний Ургант». Иван анонсировал будущий выпуск, который выйдет в эфир вечером 4 февраля, фотографией в Инстаграме.

Телеведущий (по пока что неизвестной причине) снял штаны рядом с сидящим на стуле Готье, продемонстрировав модельеру и подписчикам семейные трусы. «Жан Поль и Жан Уржан», — подписал снимок Иван. Ждем выпуск с нетерпением!

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04 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото urgantcom/Instagram,, Getty Images
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Жан Поль Готье, Иван Ургант

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