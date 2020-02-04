Елена Максимова рассекретила свой роман с немецким клоуном Марко Пфримером

Елена Максимова из «Голоса» снова несвободна! Певица нашла свою любовь в далекой Германии. И выбор ее пал на не самого обычного немца.

4 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В прошлом году певица Елена Максимова вдруг начала писать в Инстаграме очень тяжелые и депрессивные посты из серии «Я больше не верю в любовь». Подписчики догадались: звезда «Голоса» рассталась с любимым мужем, имя которого никому не было известно.

Позже певица очень обтекаемо намекнула и на причину развода: «Каждый достоин любви. Любить в одно лицо запрещаю. Это против правил жизни».

Пока поклонники посылали Максимовой лучи добра и счастья, она собрала вещи и улетела в Германию, обосновавшись в Гейдельберге. 

Статные немцы Елену покорили. «Во-первых, какие же они красивые! Вот честно, лица просто картинка! На любой вкус: блондины с голубыми глазами, блондины с зелеными глазами, темненькие с глазами цвета морской волны и прозрачными, цвета глаз хаски. А как они улыбаются, когда ты им нравишься! Эта улыбка может затмить любого парня на рекламной обложке», — написала Максимова в Инстаграме.

Грустных постов становилось все меньше, красивых фотографий больше, и вот, 4 февраля, мы узнали причину такой перемены. Оказывается, уже полгода подопечная Леонида Агутина влюблена и счастлива.

Девушка выложила фото с брутальным немцем: «Полгода ада и рая. Это мы. Это вселенная. Я люблю тебя».

Возлюбленным Максимовой оказался не простой мужчина. На просторах Интернета о загадочном Марко Пфримере указано не так много информации, но она на вес золота. Профессиональные сайты (и личный Твиттер) указывают его род деятельности как «комик, актер, музыкант и клоун». 

Марко — постоянный участник Рокабилли-шоу в стиле 1950-х, а также он является независимым музыкантом. Пфример выкладывает свои творения на площадки типа SoundCloud.

Ко всем прочим талантам еще и прибавьте то, что Марко — чемпион по пению в технике йодль и трубач. Не мужчина, а сказка.

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Елена Максимова снова влюблена

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Возлюбленный Максимовой называет себя профессиональным учителем комедии. Надеемся, он сможет развеселить Несмеяну всея Инстаграма.

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