Елена Максимова рассекретила свой роман с немецким клоуном Марко Пфримером

В прошлом году певица Елена Максимова вдруг начала писать в Инстаграме очень тяжелые и депрессивные посты из серии «Я больше не верю в любовь». Подписчики догадались: звезда «Голоса» рассталась с любимым мужем, имя которого никому не было известно.
Позже певица очень обтекаемо намекнула и на причину развода: «Каждый достоин любви. Любить в одно лицо запрещаю. Это против правил жизни».
Пока поклонники посылали Максимовой лучи добра и счастья, она собрала вещи и улетела в Германию, обосновавшись в Гейдельберге.
Статные немцы Елену покорили. «Во-первых, какие же они красивые! Вот честно, лица просто картинка! На любой вкус: блондины с голубыми глазами, блондины с зелеными глазами, темненькие с глазами цвета морской волны и прозрачными, цвета глаз хаски. А как они улыбаются, когда ты им нравишься! Эта улыбка может затмить любого парня на рекламной обложке», — написала Максимова в Инстаграме.
Грустных постов становилось все меньше, красивых фотографий больше, и вот, 4 февраля, мы узнали причину такой перемены. Оказывается, уже полгода подопечная Леонида Агутина влюблена и счастлива.
Девушка выложила фото с брутальным немцем: «Полгода ада и рая. Это мы. Это вселенная. Я люблю тебя».
Возлюбленным Максимовой оказался не простой мужчина. На просторах Интернета о загадочном Марко Пфримере указано не так много информации, но она на вес золота. Профессиональные сайты (и личный Твиттер) указывают его род деятельности как «комик, актер, музыкант и клоун».
Марко — постоянный участник Рокабилли-шоу в стиле 1950-х, а также он является независимым музыкантом. Пфример выкладывает свои творения на площадки типа SoundCloud.
Ко всем прочим талантам еще и прибавьте то, что Марко — чемпион по пению в технике йодль и трубач. Не мужчина, а сказка.
Возлюбленный Максимовой называет себя профессиональным учителем комедии. Надеемся, он сможет развеселить Несмеяну всея Инстаграма.
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