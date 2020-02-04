Елена Максимова рассекретила свой роман с немецким клоуном Марко Пфримером

Пока поклонники посылали Максимовой лучи добра и счастья, она собрала вещи и улетела в Германию, обосновавшись в Гейдельберге.

Статные немцы Елену покорили. «Во-первых, какие же они красивые! Вот честно, лица просто картинка! На любой вкус: блондины с голубыми глазами, блондины с зелеными глазами, темненькие с глазами цвета морской волны и прозрачными, цвета глаз хаски. А как они улыбаются, когда ты им нравишься! Эта улыбка может затмить любого парня на рекламной обложке», — написала Максимова в Инстаграме.

Грустных постов становилось все меньше, красивых фотографий больше, и вот, 4 февраля, мы узнали причину такой перемены. Оказывается, уже полгода подопечная Леонида Агутина влюблена и счастлива.