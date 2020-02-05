Принц Гарри скучает по своим друзьям из Англии и каждый день общается с ними в общем чате

Герцог Сассекский превратился в спамера. Каждый день он присылает смешные картинки и видео в общий чат своим друзьям из Британии. Его можно понять: он очень скучает по ним.

Меган Маркл и принц Гарри налаживают свою жизнь в Канаде, в которой нет места монаршим обязанностям и старым знакомым. Однако герцогу Сассекскому оказалось невероятно сложно расстаться с друзьями.

Английская пресса, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что Гарри стал все чаще вспоминать про общий чат в What'sApp, который когда-то завел его приятель.

«Гарри скучает по своим британским друзьям больше, чем когда-либо», — заявил аноним.

При этом, как сообщил инсайдер порталу The Sun, супруг Меган Маркл не считает, что переезд в другую страну означает то, что он потеряет друзей, с которыми был знаком с детства. Герцог Сассекский ежедневно присылает в чат смешные фото и видео — раньше такого не было.

Напомним, месяц назад Гарри и Меган объявили о том, что собираются сложить с себя монаршие обязанности. Спустя несколько недель «Мегзит» состоялся, а семья обосновалась в Канаде.