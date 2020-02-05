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Принц Гарри скучает по своим друзьям из Англии и каждый день общается с ними в общем чате

Герцог Сассекский превратился в спамера. Каждый день он присылает смешные картинки и видео в общий чат своим друзьям из Британии. Его можно понять: он очень скучает по ним.

Меган Маркл и принц Гарри налаживают свою жизнь в Канаде, в которой нет места монаршим обязанностям и старым знакомым. Однако герцогу Сассекскому оказалось невероятно сложно расстаться с друзьями.

Английская пресса, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что Гарри стал все чаще вспоминать про общий чат в What'sApp, который когда-то завел его приятель.

«Гарри скучает по своим британским друзьям больше, чем когда-либо», — заявил аноним.

При этом, как сообщил инсайдер порталу The Sun, супруг Меган Маркл не считает, что переезд в другую страну означает то, что он потеряет друзей, с которыми был знаком с детства. Герцог Сассекский ежедневно присылает в чат смешные фото и видео — раньше такого не было.

Напомним, месяц назад Гарри и Меган объявили о том, что собираются сложить с себя монаршие обязанности. Спустя несколько недель «Мегзит» состоялся, а семья обосновалась в Канаде.

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05 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Инсайдер взломал Воцап? Или какой-то друг оказался не друг, а вдруг?

  • Ну значит, настроение хорошее, раз смешные фотки посылает )

  • Телохранители по совместительству оказались хакерами. Возможно, даже русскими ))))

  • Если Трампа надолго переселить в Россию, он бы даже начал скучать по "проклятым" демократам ... Ностальгия - дело тонкое ...

  • 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Они же инсайдеры

  • Я с подружками 20 лет по телефону общаюсь, в том числе в общих чатах, мы живем в разных городах со своими семьями. Я тоже спамер?)))

  • Новость, конечно, как обычно ни о чем, но спасибо, что про Рыжика. Вилли парень приятный, как и его жена, но неинтересные оба, хоть плачь.

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