Кейтлин Дженнер с невестой, Деми Мур с дочерью и одинокая Шарлиз Терон: звезды на модной выставке в Лос-Анджелесе

В преддверии «Оскара» в Лос-Анджелесе прошла выставка фотографий «Голливуд зовет: звезды, вечеринки и влиятельные лица» издания Vanity Fair. Гостями вечера стали те, кто не раз украшал страницы глянцевого журнала. 

5 февраля 2020 · Текст: · Фото:

4 февраля в Лос-Анджелесе состоялось открытие выставки «Голливуд зовет: звезды, вечеринки и влиятельные лица», которую курировали редактор по креативному развитию Vanity Fair Дэвид Френд  и бывший фотодиректор Сьюзан Уайт.

Деми Мур

На экспозиции были представлены портретная живопись и мультимедийные инсталляции, отражающие всю магию и гламур кино. Это особый взгляд на голливудских звезд и влиятельных лиц через призму издания Vanity Fair.

София Хатчинс и Кейтлин Дженнер

На выставке представлены 130 снимков более чем 50 авторов, в том числе и главного фотографа журнала Энни Лейбовиц, а также Джонатана Беккера, Гарри Бенсона, Итана Джеймса Грина и других.

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Шарлиз Терон

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На выставку пришли не только ценители искусства фотографии, но и именитые звезды: Шэрон Стоун, Шарлиз Терон, Кейтлин Дженнер, Деми Мур и другие.

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