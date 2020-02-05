Кейтлин Дженнер с невестой, Деми Мур с дочерью и одинокая Шарлиз Терон: звезды на модной выставке в Лос-Анджелесе

4 февраля в Лос-Анджелесе состоялось открытие выставки «Голливуд зовет: звезды, вечеринки и влиятельные лица», которую курировали редактор по креативному развитию Vanity Fair Дэвид Френд и бывший фотодиректор Сьюзан Уайт.
На экспозиции были представлены портретная живопись и мультимедийные инсталляции, отражающие всю магию и гламур кино. Это особый взгляд на голливудских звезд и влиятельных лиц через призму издания Vanity Fair.
На выставке представлены 130 снимков более чем 50 авторов, в том числе и главного фотографа журнала Энни Лейбовиц, а также Джонатана Беккера, Гарри Бенсона, Итана Джеймса Грина и других.
На выставку пришли не только ценители искусства фотографии, но и именитые звезды: Шэрон Стоун, Шарлиз Терон, Кейтлин Дженнер, Деми Мур и другие.
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