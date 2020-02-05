Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за свое ненарядное платье

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили спасательную станцию в Южном Уэльсе. Когда супруги шли по набережной, герцогиня успела пообщаться с маленькой девочкой, которая оказалась... разочарована ее нарядом.

4 февраля Кембриджи прибыли на мыс Мамблс с целью посетить спасательную станцию, где пообщались со служащими об их важной и ответственной работе. К приезду монарших особ на набережной собралось огромное количество людей.

Кейт не смогла пройти мимо маленькой девочки, стоящей за ограждением. Герцогиня присела, чтобы с ней поздороваться.

«Мы с дочерью познакомились сегодня с Кейт Миддлтон на пирсе Мамбл, где мы ждали ее целый час. Моя дочь обожает сказки и Золушку. Ей очень хотелось познакомиться с настоящей принцессой. Мы были взволнованы, поэтому решили спуститься на пирс. Стояли и болтали с другими родителями, пока ждали», — рассказала мама девочки, Райан Костелло.

Когда Миддлтон с улыбкой наклонилась к трехлетней Аннабель, та вдруг разочарованно произнесла: «Я думала, ты будешь похожа на Золушку».

Райан извинилась перед Кейт и объяснила, что дочь обожает сказки о принцессах и, видимо, ожидала увидеть Миддлтон в пышном бальном платье, как на иллюстрациях в книгах. «Мне очень жаль, что я сегодня не надела красивое платье», — ответила герцогиня, а затем взяла Аннабель за руку и тепло обняла.

1 2 3 ... 9 Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за свой образ

«Кейт такая улыбчивая и очень дружелюбная. Я очень удивилась, что она крепко обняла Аннабель. Надеюсь, что через десять лет дочь сможет оглянуться назад и понять, какой удивительной была эта встреча», — поделилась впечатлениями мама девочки.