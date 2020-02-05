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«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны»: Мороз ответила на вопросы о разводе с Богомоловым

Дарья Мороз дала откровенное интервью, в котором рассказала, как воспитывает дочь, в каких отношениях находится с бывшем мужем, а также открыла новые подробности их развода.

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в 2018-м. Уже через год режиссер женился снова — на журналистке Ксении Собчак. Из-за небольшого промежутка времени между походами в ЗАГС в обществе сложилось мнение, что Богомолов расстался с Мороз из-за новой возлюбленной. В интервью журналу ОК! 36-летняя актриса рассказала, что происходило между экс-возлюбленными на самом деле.

«Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой. Это не то что раз — и поперло. Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше — это нормально», — заявила Дарья.

«Понимаю, что всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается», — отметила Мороз. 

Бывшие супруги воспитывают 9-летнюю дочь. Мороз отметила, что «Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе». Богомолов часто забирает дочь на выходные и ездит с ней отдыхать. Актриса призналась, что некоторые моменты их развода пришлось проговорить с дочерью, но та все восприняла адекватно.

  • Дарья Мороз
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    Дарья Мороз призналась, что отношения с мужем закончились задолго до развода
    Смотреть галерею

Актриса называет дочь по имени-отчеству и отмечает, что они стали лучше друг друга понимать: «Мне не нравилось, когда она истерила и билась головой об стенку, требуя очередную игрушку, это было совершенно не кстати, это было как раз до 5. Сейчас она абсолютно в адеквате, умнеет, хитрит, что мне особенно нравится».

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05 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @d_moroz, @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Дарья Мороз

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Хитрость результат плохого образования и воспитания.

  • Люди любят придумывать, а она только подтвердила факт, который был известен всем их знакомым - они разъехались за год или полтора до начала его романа с Собчак.

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