Ирина Отиева пришла в ужас от современного шоу-бизнеса и напомнила всем, как нужно петь

61-летняя Ирина Отиева разделяет мнение критика Сергея Соседова, сказавшего, что сейчас певице попросту не с кем соревноваться на отечественной эстраде.

Ирина Отиева дала интервью, в котором рассказала, что думает о российской эстраде и собирается ли возвращаться на сцену. Певица поблагодарила Сергея Соседова, поддержавшего ее на фоне недавнего скандала. Музыкальный критик заявил: «Куда ей возвращаться? С кем соревноваться? С Бузовой?»

Артистка отметила, что Соседов ее хорошо понимает, — соревноваться она ни с кем не хочет и о возвращении на большую сцену не думает.

Ирина ответила «Собеседнику» о возможном совместном выступлении с Ольгой Бузовой: «Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене».



Чтобы напомнить о своих вокальных данных тем, кто по каким-то причинам забыл о них или вовсе не знал, Ирина Адольфовна опубликовала в Инстаграме архивное видео одного из своих выступлений.

1 2 3 ... 10 Ирина Отиева поделилась взглядами на современную эстраду

Отиева заявила, что больше не планирует сниматься в ток-шоу, а если ее «доведут», то она может и из страны уехать. «Я ушла из большого секса и из телевидения навсегда», — эпично закончила Ирина общение с журналистом.