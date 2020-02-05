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Ирина Отиева пришла в ужас от современного шоу-бизнеса и напомнила всем, как нужно петь

61-летняя Ирина Отиева разделяет мнение критика Сергея Соседова, сказавшего, что сейчас певице попросту не с кем соревноваться на отечественной эстраде. 

Ирина Отиева дала интервью, в котором рассказала, что думает о российской эстраде и собирается ли возвращаться на сцену. Певица поблагодарила Сергея Соседова, поддержавшего ее на фоне недавнего скандала. Музыкальный критик заявил: «Куда ей возвращаться? С кем соревноваться? С Бузовой?»

Артистка отметила, что Соседов ее хорошо понимает, — соревноваться она ни с кем не хочет и о возвращении на большую сцену не думает.

Ирина ответила «Собеседнику» о возможном совместном выступлении с Ольгой Бузовой: «Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене».

Чтобы напомнить о своих вокальных данных тем, кто по каким-то причинам забыл о них или вовсе не знал, Ирина Адольфовна опубликовала в Инстаграме архивное видео одного из своих выступлений. 

Отиева заявила, что больше не планирует сниматься в ток-шоу, а если ее «доведут», то она может и из страны уехать. «Я ушла из большого секса и из телевидения навсегда», — эпично закончила Ирина общение с журналистом.

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05 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @irinaotieva/Instagram, YouTube.com, Persona Stars, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Борис Кавашкин/ТАСС, Булдаков Олег/ТАСС

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ученики были бы рады иметь такого преподавателя как она. Может Ире взять себя в руки и вернуться к преподавательской деятельности. И настроение будет другим.

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