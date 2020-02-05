Ирина Отиева пришла в ужас от современного шоу-бизнеса и напомнила всем, как нужно петь

Ирина Отиева дала интервью, в котором рассказала, что думает о российской эстраде и собирается ли возвращаться на сцену. Певица поблагодарила Сергея Соседова, поддержавшего ее на фоне недавнего скандала. Музыкальный критик заявил: «Куда ей возвращаться? С кем соревноваться? С Бузовой?»
Артистка отметила, что Соседов ее хорошо понимает, — соревноваться она ни с кем не хочет и о возвращении на большую сцену не думает.
Чтобы напомнить о своих вокальных данных тем, кто по каким-то причинам забыл о них или вовсе не знал, Ирина Адольфовна опубликовала в Инстаграме архивное видео одного из своих выступлений.
Отиева заявила, что больше не планирует сниматься в ток-шоу, а если ее «доведут», то она может и из страны уехать. «Я ушла из большого секса и из телевидения навсегда», — эпично закончила Ирина общение с журналистом.