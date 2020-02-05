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Двойняшкам Дианы Арбениной уже десять лет, но они до сих пор не знакомы со своим отцом

В недавнем интервью певица рассказала, какими растут ее дети, которым недавно исполнилось 10 лет. Также Диана поведала, почему пока не хочет представлять подросших Артема и Марту их отцу. 
Диана Арбенина

4 февраля 2010 года Диана Арбенина впервые стала матерью. На свет появились двойняшки Артем и Марта. Ходили слухи, что артистка прибегла к ЭКО, но она опровергла эти домыслы. По словам Арбениной, у ее детей «живой папа».

Диана Арбенина
Диана Арбенина с дочерью Мартой и сыном Артемом

Вот только знакомить его с ребятами она не планирует. В интервью изданию «Комсомольская правда» Диана сообщила, что дети не раз расспрашивали ее о своем отце. Их интересовало, почему он не живет с ними. 

«Ребят, смотрите, такая ситуация – мы с папой классные друзья, но друг друга не любим. А жить вместе и друг друга не любить это как-то странно», — объяснила наследникам певица.

Двойняшки поинтересовались, нельзя ли им познакомиться с папой, и Диана ответила положительно. Правда, по словам артистки, пока «рановато», так что встречу с отцом пришлось отложить.

Арбенина также поведала, что у нее сложились доверительные отношения с наследниками и она уже говорила с дочерью на серьезные темы.

«Мы с Мартой уже обсудили, откуда берутся дети и что случается с девочками раз в месяц. Я все объяснила, чтобы не было какого-то искореженного восприятия в сексуальном воспитании. Она должна ко мне с этим идти, а не шарахаться по подружкам или по гуглам», — считает певица.

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05 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @_diana_arbenina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Диана Арбенина

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