Алиса Юнусова рассекретила «любимого мальчика» Алены Шишковой

«Я, похоже, кое-что нашла очень секретное, которое ты от меня все время прячешь. Твой любимый мальчик. Вот этот вот. Влюбилась, влюбилась, вот любовь. Это правда», — безапелляционно заявила Алиса, продемонстрировав в камеру маленькую фотографию с белобрысым мальчиком.

После того, как дочь вывела ее на чистую воду, Алена в подписи к видео сообщила (видимо, на всякий пожарный случай), что молодой человек на снимке — это ее школьный приятель. Так что «любимый мальчик Алены», судя по всему, давно остался в прошлом, но наследница Тимати лишь сейчас добралась до семейных архивов.