Алиса Юнусова рассекретила «любимого мальчика» Алены Шишковой

Алиса Юнусова не перестает радовать своих поклонников откровениями из ниоткуда. Недавно девочка призналась, что ей уже есть, с кем встретить День святого Валентина, а теперь вдруг заговорила об особом человеке, который очень дорог ее маме Алене Шишковой.

5 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Алена Шишкова

На днях Алиса Юнусова дома обнаружила необычную находку, о чем не преминула рассказать всему свету. В Инстаграме Алены Шишковой появилось видео, в котором девочка поделилась своими впечатлениями и гордо продемонстрировала, что же за вещицу ей удалось отыскать.

«Я, похоже, кое-что нашла очень секретное, которое ты от меня все время прячешь. Твой любимый мальчик. Вот этот вот. Влюбилась, влюбилась, вот любовь. Это правда», — безапелляционно заявила Алиса, продемонстрировав в камеру маленькую фотографию с белобрысым мальчиком.

После того, как дочь вывела ее на чистую воду, Алена в подписи к видео сообщила (видимо, на всякий пожарный случай), что молодой человек на снимке — это ее школьный приятель. Так что «любимый мальчик Алены», судя по всему, давно остался в прошлом, но наследница Тимати лишь сейчас добралась до семейных архивов.

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Напомним, Алиса Юнусова появилась на свет в 2014 году. Она живет со своей мамой Аленой Шишковой, но часто гостит у папы и бабушки. Симона Юнусова, родительница Тимати, посвятила себя воспитанию девочки. Алиса растет весьма обаятельной и остроумной юной особой.

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Комментарии

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  • А кто это там с такой широкой спиной и не худенькими предплечьями на заднем плане - Аленушка или бабуля?
  • Сразу видно, что все видео якобы от Алисы постановочные, это как-то неприятно даже смотреть..

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