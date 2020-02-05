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«Она прекрасная»: Жан-Поль Готье признался в любви к Ольге Бузовой и теперь шьет ей костюмы

5 февраля навсегда войдет в историю. Именно в этот день Жан-Поль Готье встретился с Ольгой Бузовой и признался ей в любви!

Жан-Поль Готье известен своей любовью к эпатажу, но даже после ухода из Высокой моды ему удается удивлять мир. Так, 5 февраля французский модельер, который сейчас находится с рабочим визитом в Москве, засветился в соцсетях Ольги Бузовой.

На кадрах, которые певица разместила в Инстаграме, она пригласила своих подписчиков на «спектакль о моде». Вот это реклама для Fashion Freak Show Готье, которое совсем скоро стартует в столице!

«Она прекрасная, люблю ее», — сказал Жан-Поль и поцеловал Ольгу в щеку. Счастливая и слегка смущенная певица поблагодарила кутюрье за неожиданное признание, а после сообщила, что месье Готье будет работать над костюмами для ее нового шоу.

Получается, что Ольга Бузова теперь в одной команде с Мадонной, Кайли Миноуг и Милен Фармер?..

На недавней пресс-конференции Готье много шутил и старался развеять гендерные стереотипы. «Если ваш молодой человек носит тельняшку и юбку, то с ним все нормально», — уверил модельер.

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05 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru, @buzova86, @pressmia/Instagram
Теги

Жан Поль Готье, Ольга Бузова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Ой, они всем говорят что любят, у них манера общения такая

  • Кто из Бузовой пытается сделать певицу мировых масштабов?Кто за ней стоит?

  • Почему бы не сказать молодой девушке, что она прекрасная) Помоему все старые дядьки так делают..Ничего удивительного..

  • Ну что, хейтеры, шах и мат)))

  • Когда берут оплачиваемый заказ, то что они еще сказать могут? И старой мадонне , расшивая подтяжки для жо такое говорили, и вообще всем, кроме жителей одной страны на мертвом море

  • Работа у модельеров такая. Говорить, что все женщины прекрасны и они готовы их одевать. Только денюшки платите)

  • То же самое он говорил Кончитте и Бет Дитто. Кто их не знает внешне- найдите в интернете. Когда выгоняют из индустрии моды, приходится шить на всех, кто платит.

  • Дело совсем не в признании в любви, а в сотрудничестве со знатоком своего дела. Команда Бузовой - молодцы, нечего сказать. На подтанцовке - "Тодес", да все там профи. Вот и результат.

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