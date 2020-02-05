«Она прекрасная»: Жан-Поль Готье признался в любви к Ольге Бузовой и теперь шьет ей костюмы

5 февраля навсегда войдет в историю. Именно в этот день Жан-Поль Готье встретился с Ольгой Бузовой и признался ей в любви!

Жан-Поль Готье известен своей любовью к эпатажу, но даже после ухода из Высокой моды ему удается удивлять мир. Так, 5 февраля французский модельер, который сейчас находится с рабочим визитом в Москве, засветился в соцсетях Ольги Бузовой.

На кадрах, которые певица разместила в Инстаграме, она пригласила своих подписчиков на «спектакль о моде». Вот это реклама для Fashion Freak Show Готье, которое совсем скоро стартует в столице!

«Она прекрасная, люблю ее», — сказал Жан-Поль и поцеловал Ольгу в щеку. Счастливая и слегка смущенная певица поблагодарила кутюрье за неожиданное признание, а после сообщила, что месье Готье будет работать над костюмами для ее нового шоу.

Получается, что Ольга Бузова теперь в одной команде с Мадонной, Кайли Миноуг и Милен Фармер?..

1 2 3 ... 10 Кажется, Ольге Бузовой самой сложно в это поверить

На недавней пресс-конференции Готье много шутил и старался развеять гендерные стереотипы. «Если ваш молодой человек носит тельняшку и юбку, то с ним все нормально», — уверил модельер.