Ирина Винер — настоящая легенда. Она вырастила множество олимпийских чемпионок, а ее блистательные выходы в свет становятся настоящим событием. На днях в Сети появилось новое интервью, которое знаменитый тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики дала журналу GQ.

Она вспомнила о том, как впервые увидела Алину Кабаеву. По признанию Винер-Усмановой, она не сразу разглядела в этой девочке потенциал. А мама Алины давно мечтала о том, чтобы ее дочь занималась под руководством Ирины Александровны.