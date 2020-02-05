Ирина Винер — настоящая легенда. Она вырастила множество олимпийских чемпионок, а ее блистательные выходы в свет становятся настоящим событием. На днях в Сети появилось новое интервью, которое знаменитый тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики дала журналу GQ.
Она вспомнила о том, как впервые увидела Алину Кабаеву. По признанию Винер-Усмановой, она не сразу разглядела в этой девочке потенциал. А мама Алины давно мечтала о том, чтобы ее дочь занималась под руководством Ирины Александровны.
«Я ее увидела издалека и сначала не разглядела. Но когда она начала двигаться, я ее маме сказала: ''Все, она остается''. Мама была баскетболисткой, тренировалась в одном зале со мной и, когда меня увидела, сказала: ''Если когда-нибудь у меня родится дочь, я отдам ее этой тетке''. Теперь мы с ней сестры по дочери», — рассказала Винер-Усманова.
Также Ирина Александровна ответила на вопрос о своем ярком стиле в одежде и речи. Неудивительно, что эта тема была поднята, ведь на светских мероприятиях не заметить эффектную Винер во всем блеске ее роскошных украшений просто невозможно. И ее запоминающиеся высказывания также остаются у людей в памяти.
Ирина Александровна сказала, что ни к чему не прилагает усилий, кроме того, чтобы «выйти из зала на своих ногах». Работа для нее — это не тяжкий труд, а любовь.
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