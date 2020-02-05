«Мы с ней сестры по дочери»: Ирина Винер рассказала об Алине Кабаевой и ее маме

В новом интервью Ирина Александровна вспомнила о том, как воспитывала будущих чемпионок. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики упомянула и Алину Кабаеву, в которой не сразу разглядела талант.

5 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ирина Винер

Ирина Винер — настоящая легенда. Она вырастила множество олимпийских чемпионок, а ее блистательные выходы в свет становятся настоящим событием. На днях в Сети появилось новое интервью, которое знаменитый тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики дала журналу GQ

Она вспомнила о том, как впервые увидела Алину Кабаеву. По признанию Винер-Усмановой, она не сразу разглядела в этой девочке потенциал. А мама Алины давно мечтала о том, чтобы ее дочь занималась под руководством Ирины Александровны.

Алина Кабаева
Алина Кабаева с мамой Любовью Михайловной

«Я ее увидела издалека и сначала не разглядела. Но когда она начала двигаться, я ее маме сказала: ''Все, она остается''. Мама была баскетболисткой, тренировалась в одном зале со мной и, когда меня увидела, сказала: ''Если когда-нибудь у меня родится дочь, я отдам ее этой тетке''. Теперь мы с ней сестры по дочери», — рассказала Винер-Усманова.

Также Ирина Александровна ответила на вопрос о своем ярком стиле в одежде и речи. Неудивительно, что эта тема была поднята, ведь на светских мероприятиях не заметить эффектную Винер во всем блеске ее роскошных украшений просто невозможно. И ее запоминающиеся высказывания также остаются у людей в памяти.

...

Ирину Винер-Усманову считают женщиной, которая вывела художественную гимнастику в России на новый уровень

1 из 10

Ирина Александровна сказала, что ни к чему не прилагает усилий, кроме того, чтобы «выйти из зала на своих ногах». Работа для нее — это не тяжкий труд, а любовь.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633