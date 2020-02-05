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Анастасия и Дмитрий Тарасовы во второй раз стали родителями

У Дмитрия и Анастасии Тарасовых есть план, и они его придерживаются. Звездная семья хочет иметь много детей. 5 февраля супруги приблизились к мечте еще на один шаг — на свет появилась их вторая дочь.

Отношения Дмитрия и Анастасии Тарасовых развивались стремительно: в январе 2018-го футболист и модель поженились, а летом того же года на свет появился их первенец — дочь Милана. Тянуть со вторым не стали — примерно через 10 месяцев Анастасия забеременела снова. О своем положении Тарасова объявила в сентябре 2019-го, опубликовав в микроблоге кадры красивой фотосессии, в которой приняли участие будущая мама, ее супруг и маленькая Милана.

После того, как все карты оказались на столе, Анастасия начала активно общаться с фолловерами в Инстаграме, рассказывая о самочувствии. Без сложностей не обошлось — ближе к концу срока девушка попала в больницу, после чего приняла нелегкое решение не носить дочь на руках, пока на свет не появится малыш.

В январе Анастасия устроила baby-shower, на котором объявила пол будущего ребенка. Выяснилось, что супруги Тарасовы ждут еще одну девочку.

Новое фото Анастасии Тарасовой с младшей дочерью
Новое фото Анастасии Тарасовой с младшей дочерью

Малышка появилась на свет 5 февраля 2020-го в 17:05. Об этом Дмитрий радостно сообщил в своем Инстаграме. «Спасибо тебе, моя любовь», — написал молодой отец и показал первые кадры супруги и новорожденной. 

Девочка весом 3 кг 390 г и ростом 52 см родилась в подмосковном центре «Лапино» — Тарасовы доверяют ему уже во второй раз.

Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. Woman.ru поздравляет звездных родителей с очередным пополнением и желает семье здоровья и выдержки. Ждем дальнейших подробностей!

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05 февраля 2020
Текст WOMAN.RU
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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25 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляю!🥳 Здоровья малышке😊

  • Поздравляем!!! Здоровья мамочке и доченьке!!!

  • Поздравляю! Пусть ваша маленькая принцесса растет здоровой, счастливой, любимой! А вам желаю силы, терпения, достатка, приятных хлопот в воспитании маленького чуда!

  • Богатые и самые бедные размножаются, обычные не имеют такой возможности.

  • Наконец-то. А то достали эти фото с голым животом

  • Как все вынашивала🤦🏻‍♀️

  • Через неделю начнётся,как она приводит себя в форму.Решетова№2.

  • Где-то в сторонке нервно курит Бузова

  • Видео в этот раз не будет?

  • Главное здоровья ребёнку! Интересно как назвали?

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