Анастасия и Дмитрий Тарасовы во второй раз стали родителями

У Дмитрия и Анастасии Тарасовых есть план, и они его придерживаются. Звездная семья хочет иметь много детей. 5 февраля супруги приблизились к мечте еще на один шаг — на свет появилась их вторая дочь.

Отношения Дмитрия и Анастасии Тарасовых развивались стремительно: в январе 2018-го футболист и модель поженились, а летом того же года на свет появился их первенец — дочь Милана. Тянуть со вторым не стали — примерно через 10 месяцев Анастасия забеременела снова. О своем положении Тарасова объявила в сентябре 2019-го, опубликовав в микроблоге кадры красивой фотосессии, в которой приняли участие будущая мама, ее супруг и маленькая Милана.



После того, как все карты оказались на столе, Анастасия начала активно общаться с фолловерами в Инстаграме, рассказывая о самочувствии. Без сложностей не обошлось — ближе к концу срока девушка попала в больницу, после чего приняла нелегкое решение не носить дочь на руках, пока на свет не появится малыш.



В январе Анастасия устроила baby-shower, на котором объявила пол будущего ребенка. Выяснилось, что супруги Тарасовы ждут еще одну девочку.

Новое фото Анастасии Тарасовой с младшей дочерью

Малышка появилась на свет 5 февраля 2020-го в 17:05. Об этом Дмитрий радостно сообщил в своем Инстаграме. «Спасибо тебе, моя любовь», — написал молодой отец и показал первые кадры супруги и новорожденной.

Девочка весом 3 кг 390 г и ростом 52 см родилась в подмосковном центре «Лапино» — Тарасовы доверяют ему уже во второй раз.



Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. Woman.ru поздравляет звездных родителей с очередным пополнением и желает семье здоровья и выдержки. Ждем дальнейших подробностей!