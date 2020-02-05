Любовь Успенская рассказала всю правду о конфликте с дочерью

Сериал о непростых отношениях Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной продолжается. В предыдущей серии 30-летняя Татьяна пришла на шоу «Звезды сошлись» и неожиданно заявила, что долго терпела жестокое обращение со стороны матери: мол, певица и запирала ее, и душила и не выпускала из дома.
Успенская пришла в ужас от таких откровений дочери и поспешила опровергнуть ее слова. Звезда поведала, что незадолго до этого поругалась с Татьяной, но конфликт был самым обычным и не выходил за рамки.
Рассказать свою версию событий Любовь решила Андрею Малахову и его передаче «Прямой эфир». Телеведущий вместе с журналистами приехали в особняк певицы, а встретила она их уже в слезах, огорошив признанием: вот уже несколько дней Успенская живет на таблетках и не спит.
«Я как в аду живу. Еле встала с постели. У меня доктора не уходят из дома. Мне плохо. У меня состояние, будто я умираю, будто у меня последний день», — сказала Любовь.
Успенская рассказала, что ее дочь просто не могла сказать то, что сказала, самостоятельно — ее явно кто-то подговорил. Успенская также выразила мнение, что на ее дочь кто-то оказывает негативное влияние. «Когда она вызвала полицию, я понимала, что у нее с головой что-то происходит. Она находится в доме, никто ее не держит, не закрывает. Она зомбирована сегодня, я не могу найти с ней общий язык», — сказала звезда.
В какой-то момент Любовь так разнервничалась, что начала не просто плакать, а рыдать. Врачи, которые были рядом, поставили ей капельницу. В таком виде артистка и продолжила беседовать с Андреем Малаховым.
Женщина рассказала, как начался конфликт. Оказывается, после ссоры Татьяна ушла из дома и не отвечала на звонки матери. Целых три дня Успенская не знала, где находится ее дочь и жива ли она вообще. «Таня хотела убежать, думала, что я ее не выпущу. Она придумала, что ее душат. Я пришла к ней в комнату, спросила, как она могла со мной так поступить, и сказала, что не могу ее видеть. Ее никто не держал. Если бы я знала, что там серьезный план, я бы ее держала. Но я же не подозревала», — рассказала певица.
По мнению Успенской, в том, что сейчас происходит с ее дочерью, виноват ее отец Александр Плаксин. Любовь подтвердила слухи о том, что уже больше года она не живет в мужем, и заявила: это он настраивает дочь против матери, дабы «уничтожить» экс-возлюбленную и прибрать к рукам все ее деньги.
По словам артистки, она хотела развестись с Александром, когда их дочери было четыре года, но тогда он нашел способ, как удержать супруги при себе. «Он меня шантажировал, когда я хотела с ним развестись, говорил, что не даст ей выехать из России. Все годы я жила под шантажом. Когда Таня стала совершеннолетней, он понял, что не может меня держать», — рассказала Успенская, уточнив, что Плаксин никогда не помогал ей воспитывать дочь.
В какой-то момент мужчина сообразил, что Татьяну, которая с детства привыкла к тому, что у нее есть все, что она только пожелает, легко соблазнить деньгами. Он начал покупать ей подарки, привязывая к себе. В какой-то момент с подачи отца Татьяна увлеклась запрещенными веществами.
«Таня приехала в США, начала курить запрещенное вещество. Он оплачивал билеты в Перу на Аяуаску. Потом я узнала, что она приехала с Аяуаски ненормальная, неадекватная. Она кричала, орала, истерила. У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить, чтобы завладеть всем, что у меня есть. Он такие вещи творит, зная, как я относилась к Тане», — заявила Успенская.
Успенская и Татьяна поговорили лицом к лицу и даже попросили друг у друга прощения, но, кажется, так и не пришли к соглашению.
Комментарии1