Любовь Успенская рассказала всю правду о конфликте с дочерью

Сериал о непростых отношениях Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной продолжается. В предыдущей серии 30-летняя Татьяна пришла на шоу «Звезды сошлись» и неожиданно заявила, что долго терпела жестокое обращение со стороны матери: мол, певица и запирала ее, и душила и не выпускала из дома.

Успенская пришла в ужас от таких откровений дочери и поспешила опровергнуть ее слова. Звезда поведала, что незадолго до этого поругалась с Татьяной, но конфликт был самым обычным и не выходил за рамки.

Рассказать свою версию событий Любовь решила Андрею Малахову и его передаче «Прямой эфир». Телеведущий вместе с журналистами приехали в особняк певицы, а встретила она их уже в слезах, огорошив признанием: вот уже несколько дней Успенская живет на таблетках и не спит.

