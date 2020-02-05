Что строгая Хейли Бибер запрещает Джастину в постели

Джастин и Хейли Биберы сыграли свадьбу в октябре прошлого года. И, судя по всему, правила в их семье устанавливает не популярный певец, а его супруга-модель.

5 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Джастин Бибер, Хейли Бибер

Хейли Бибер украсила обложку мартовского выпуска американского Elle. Модель поведала о своей семейной жизни с известным исполнителем. По словам племянницы Алека Болдуина, сначала, когда они заключили брак в 2018 году, ей пришлось очень нелегко. Джастин плохо себя чувствовал, и она поддерживала его в трудную минуту.

«Было тяжело, так как другие люди были злы и нетерпимы. Они говорили, что Джастин выглядел как наркоман, в то время как на самом деле он не был здоров, и мы тогда еще не знали причины», — рассказывает Хейли.

Джастин страдал от болезни Лайма и хронического мононуклеоза. Устраивать пышное торжество, когда Бибер был в таком состоянии, показалось его супруге неправильным. Но теперь, как сообщает Хейли, в их семье все наладилось.

Модель разоткровенничалась и призналась, что любит проводить время с мужем, а не развлекаться в ночных клубах. Джастин и Хейли смотрят «Друзей» в компании своих кошек с запоминающимися кличками Суши и Тунец.

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Джастин и Хейли Биберы знают друг друга давно

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Лишь одно портило миссис Бибер семейную идиллию, и имя этому — технический прогресс. Поэтому Хейли ввела строгое правило: никаких смартфонов в постели. Впрочем, вряд ли Джастин страдает от отсутствия гаджета под рукой. Когда рядом с ним такая девушка, можно и забыть о Твиттере с Инстаграмом.

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