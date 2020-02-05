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Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет

30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна тщательно ухаживает за собой и часто посещает салоны красоты. На днях она изменила цвет волос.

Татьяна Брухунова, 30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна, решила сменить имидж. Не кардинально: платья с рюшами, кардиганы и уютные пальто остались на месте. Возлюбленная 74-летнего юмориста всего лишь покрасилась.

Блондинкой Брухунова не стала, но прибегла к процедуре тонирования. Теперь волосы Татьяны стали чуть светлее. Стоит признать, девушке очень идет такое преображение!

Кстати, Брухунова рассказала подписчикам, что вообще очень любит «маникюры-педикюры и покраски». «Была б моя воля, я каждую неделю бы это делала», — сказала радостная Татьяна.

Отметим, что Брухунова — та еще модница. Она постоянно рассказывает фолловерам, что будет в тренде в новом сезоне, и часто показывает свой гардероб. В какой-то момент подписчики возмутились: куда же ей столько одежды и аксессуаров?

  • Татьяна Брухунова
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    Татьяна Брухунова, по слухам, вышла замуж за Евгения Петросяна в прошлом году
    Смотреть галерею

Татьяна ответила всем недовольным: «Даже не знаю, что на такую ерунду ответить. Давайте так: вы оставите себе одну сумочку, а я останусь при своих! Так будет достигнут баланс в природе. Ок?»

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05 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • помолодела на 5 лет в 30 лет - это мощно)))) улыбаюсь! да хоть в полосочку пусть покрасится, хоть волосы до пят нарастит, НО ее серый цвет лица, как у 50-ти летней прокуренной мадам, не изменит ничего. Прям вселенская печаль так не айс в 30 лет выглядеть! и это при наличии денег((( будто волочет на себе семью 10 человек, семеро по лавкам сидят ждут, пока она тяжело вкалывает на заводе с радиоактивными отходами...

  • Про маникюры педикюры ну просто смешно. А ведь корчит себя Тургеневскую барышню. При этом настолько пустоголовая, что мечтает каждую неделю о маникюрах, мда

  • А где волосы ?😂 чушка какая то безвкусная

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