Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет

30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна тщательно ухаживает за собой и часто посещает салоны красоты. На днях она изменила цвет волос.

Татьяна Брухунова, 30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна, решила сменить имидж. Не кардинально: платья с рюшами, кардиганы и уютные пальто остались на месте. Возлюбленная 74-летнего юмориста всего лишь покрасилась.

Блондинкой Брухунова не стала, но прибегла к процедуре тонирования. Теперь волосы Татьяны стали чуть светлее. Стоит признать, девушке очень идет такое преображение!

Кстати, Брухунова рассказала подписчикам, что вообще очень любит «маникюры-педикюры и покраски». «Была б моя воля, я каждую неделю бы это делала», — сказала радостная Татьяна.

Отметим, что Брухунова — та еще модница. Она постоянно рассказывает фолловерам, что будет в тренде в новом сезоне, и часто показывает свой гардероб. В какой-то момент подписчики возмутились: куда же ей столько одежды и аксессуаров?

1 2 3 ... 8 Татьяна Брухунова, по слухам, вышла замуж за Евгения Петросяна в прошлом году

Татьяна ответила всем недовольным: «Даже не знаю, что на такую ерунду ответить. Давайте так: вы оставите себе одну сумочку, а я останусь при своих! Так будет достигнут баланс в природе. Ок?»