Легенда Голливуда Кирк Дуглас скончался на 104-м году жизни

«Однако для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой. Для Кэтрин — замечательным свекром. Для его внуков и правнука — любящим дедушкой, а для жены — прекрасным мужем», — написал трогательное послание Майкл Дуглас. Кстати, супруга Кирка Энни, с которой они вместе с 1954 года, — тоже долгожитель. Женщине в апреле исполнится 101 год!

Кирк Дуглас родился девятого декабря 1916 года. Дебютировал в кино он в довольно взрослом возрасте — в 1946-му ему было уже 30 лет. Тогда он снялся в драматическом нуаре «Странная любовь Марты Айверс».