Легенда Голливуда Кирк Дуглас скончался на 104-м году жизни

Кирк Дуглас, легендарный американский актер и отец Майкла Дугласа, скончался 5 февраля. Об этом в Инстаграме сообщил его сын.
«Для всего мира он был легендой, актером ''золотого века'' кинематографа, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости. Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете».
«Однако для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой. Для Кэтрин — замечательным свекром. Для его внуков и правнука — любящим дедушкой, а для жены — прекрасным мужем», — написал трогательное послание Майкл Дуглас. Кстати, супруга Кирка Энни, с которой они вместе с 1954 года, — тоже долгожитель. Женщине в апреле исполнится 101 год!
Кирк Дуглас родился девятого декабря 1916 года. Дебютировал в кино он в довольно взрослом возрасте — в 1946-му ему было уже 30 лет. Тогда он снялся в драматическом нуаре «Странная любовь Марты Айверс».
За всю свою карьеру он сыграл около 100 ролей, в том числе и в легендарных картинах «Туз в рукаве», «Злые и красивые», «Жажда жизни», «Тропы славы» и «Спартак».
Кирк — обладатель почетного «Оскара» и трех номинаций. Также он удостоен и «Золотого глобуса» за роль Ван Гога в «Жажде жизни».
Комментарии5