Легенда Голливуда Кирк Дуглас скончался на 104-м году жизни

Обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса», актер и отец Майкла Дугласа Кирк Дуглас скончался в США. Ему было 103 года.

6 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Кирк Дуглас, «Спартак»

Кирк Дуглас, легендарный американский актер и отец Майкла Дугласа, скончался 5 февраля. Об этом в Инстаграме сообщил его сын.

«Для всего мира он был легендой, актером ''золотого века'' кинематографа, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости. Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете».

Кирк Дуглас с сыном Майклом и внуком Камероном

«Однако для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой. Для Кэтрин — замечательным свекром. Для его внуков и правнука — любящим дедушкой, а для жены — прекрасным мужем», — написал трогательное послание Майкл Дуглас. Кстати, супруга Кирка Энни, с которой они вместе с 1954 года, — тоже долгожитель. Женщине в апреле исполнится 101 год!

Кирк Дуглас родился девятого декабря 1916 года. Дебютировал в кино он в довольно взрослом возрасте — в 1946-му ему было уже 30 лет. Тогда он снялся в драматическом нуаре «Странная любовь Марты Айверс».

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В США на 104-м году жизни скончался отец Майкла Дугласа Кирк

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За всю свою карьеру он сыграл около 100 ролей, в том числе и в легендарных картинах «Туз в рукаве», «Злые и красивые», «Жажда жизни», «Тропы славы» и «Спартак».

Кирк — обладатель почетного «Оскара» и трех номинаций. Также он удостоен и  «Золотого глобуса» за роль Ван Гога в «Жажде жизни».

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Комментарии

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  • Натали Вуд было 16 лет, она неоднократно подвергалась изнасилованию со стороны знаменитого актера, который утверждал, что может помочь ей получить более зрелые роли в кино. По словам одного из ее биографов, Вуд часто говорила, что этот актер сделал ее «сексуальной заложницей» во время встречи, куда ее заманили в гостиничный номер под предлогом прослушивания. Это был Кирк Дуглас. Детали предполагаемого нападения показывают уровень жестокости, почти бесчеловечной жестокости. По словам неназванного источника: «Он неоднократно насиловал ее, плевался и избивал. Она кровоточала отовсюду, лицо было избито. Натали потеряла сознание. Когда она уходила, актер все еще стоял в комнате, злорадствуя, и сказал ей прийти к нему завтра вечером, и он может дать ей роль. Он смеялся над ней, когда она упала, ее ноги ослабли. Она собрала свою разорванную одежду и попыталась выйти из отеля, чтобы добраться до машины. Кровь и сперма стекали по ее ногам, и на ее лице образовались синяки».
  • Насильник это Харви Вайнштейн. А Кирк Дуглас садист. Разные вещи.
  • В старости лицо показывает душу. Как у Дориана Грея.
  • На первой фотке на мужа Глюкозы похож))
  • Ну что сказать...пожил. Всем бы так ...

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