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СМИ: Наталья Бочкарева тайно вышла замуж

Актриса Наталья Бочкарева не перестает нас удивлять. Сначала она попалась с наркотическими веществами, потом избежала сурового наказания, ограничившись штрафом, а теперь вот — замуж вышла. Женщина-загадка!

С 2018 года Наталья Бочкарева, которая не так давно пережила вторую волну популярности и уголовное дело одновременно, ходит на светские мероприятия под руку с импозантным мужчиной. 

Звезда «Счастливы вместе» никогда не рассказывала прессе о новом ухажере — известно было лишь то, что его зовут Роман. Знакомые актрисы говорят, что он работает личным помощником Натальи в ее актерской школе.

5 февраля Наталья и Роман посетили премьеру фильма «Джентльмены», на которой Бочкарева сверкнула кольцом на том самом пальце. И, оказалось, это не просто красивый аксессуар. Актриса замужем!

«Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни», — рассказал «Комсомольской правде» друг звезды.

Сама Бочкарева комментировать свой новый статус замужней дамы не собирается — все вопросы журналистов ее помощники проигнорировали.

Отметим, что Бочкарева и ее новоиспеченный супруг уже давно живут вместе в московской квартире актрисы с ее детьми от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым — 13-летним Иваном и 11-летней Машей.

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06 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @natalia_bochkareva_official/Instagram
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Наталья Бочкарева

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • То, что вышла тайно - это нам всем очевидно. Но все же хотелось бы почитать о ее творчестве. Оно тоже тайное, похоже.

  • Ну очень достойная женщина, кто бы сомневался. Нам про это достоинство даже в новостях показывали из сводок

  • оба неприятные

  • Ну усё, прославилась своими трусами. То никто про нее и не вспоминал, а теперь по статье каждый день. Прям идея для стартапа🙈😆

  • Из кожи вон лезет, красоткой стать хочет...ну становится еще страшнее

  • Какой у него шикарный красивый костюм и туфли

  • Скоро значит родит

  • Бочкарева как то очень старше своего возраста выглядит. Вот будто ей за 50, а она все хорохорится, чтобы сельские юнцы к ней за первым опытом шли.

  • Бедняга так обколота, что улыбаться не в состоянии. Оскал какой то на зацементированном лице.

  • Женщины -загадки все наркоманки что-ли? ну вышла,а почему бы и нет,они все выходят на пол-года.

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Гость 2020-02-04 14:07:00
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Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
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