СМИ: Наталья Бочкарева тайно вышла замуж

С 2018 года Наталья Бочкарева, которая не так давно пережила вторую волну популярности и уголовное дело одновременно, ходит на светские мероприятия под руку с импозантным мужчиной.
Звезда «Счастливы вместе» никогда не рассказывала прессе о новом ухажере — известно было лишь то, что его зовут Роман. Знакомые актрисы говорят, что он работает личным помощником Натальи в ее актерской школе.
5 февраля Наталья и Роман посетили премьеру фильма «Джентльмены», на которой Бочкарева сверкнула кольцом на том самом пальце. И, оказалось, это не просто красивый аксессуар. Актриса замужем!
Сама Бочкарева комментировать свой новый статус замужней дамы не собирается — все вопросы журналистов ее помощники проигнорировали.
Отметим, что Бочкарева и ее новоиспеченный супруг уже давно живут вместе в московской квартире актрисы с ее детьми от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым — 13-летним Иваном и 11-летней Машей.