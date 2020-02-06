СМИ: Наталья Бочкарева тайно вышла замуж

Актриса Наталья Бочкарева не перестает нас удивлять. Сначала она попалась с наркотическими веществами, потом избежала сурового наказания, ограничившись штрафом, а теперь вот — замуж вышла. Женщина-загадка!

С 2018 года Наталья Бочкарева, которая не так давно пережила вторую волну популярности и уголовное дело одновременно, ходит на светские мероприятия под руку с импозантным мужчиной.

Звезда «Счастливы вместе» никогда не рассказывала прессе о новом ухажере — известно было лишь то, что его зовут Роман. Знакомые актрисы говорят, что он работает личным помощником Натальи в ее актерской школе.

5 февраля Наталья и Роман посетили премьеру фильма «Джентльмены», на которой Бочкарева сверкнула кольцом на том самом пальце. И, оказалось, это не просто красивый аксессуар. Актриса замужем!

«Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни», — рассказал « Комсомольской правде » друг звезды.

Сама Бочкарева комментировать свой новый статус замужней дамы не собирается — все вопросы журналистов ее помощники проигнорировали.

Отметим, что Бочкарева и ее новоиспеченный супруг уже давно живут вместе в московской квартире актрисы с ее детьми от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым — 13-летним Иваном и 11-летней Машей.