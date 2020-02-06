Импичмент провалился: Дональд Трамп остается президентом США

В среду, 5 февраля, в Америке прошло голосование по импичменту Дональда Трампа. Президента США обвиняли по двум статьям: злоупотребление властью (за давление на президента Украины Владимира Зеленского и расследование против сына своего главного противника на следующих выборах) и воспрепятствование работе Конгресса (Белый дом запретил своим сотрудникам давать показания и отказался предоставлять любые документы).

Чтобы признать Дональда Трампа виновным, необходимо было набрать 2/3 (то есть минимум 67) голосов «за». Идея провалилась: за оправдание президента по первому пункту проголосовали 52 сенатора, по второму — 53.