Импичмент провалился: Дональд Трамп остается президентом США

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинений, предъявленных ему в рамках импичмента. Он официально невиновен.

6 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В среду, 5 февраля, в Америке прошло голосование по импичменту Дональда Трампа. Президента США обвиняли по двум статьям: злоупотребление властью (за давление на президента Украины Владимира Зеленского и расследование против сына своего главного противника на следующих выборах) и воспрепятствование работе Конгресса (Белый дом запретил своим сотрудникам давать показания и отказался предоставлять любые документы).

Чтобы признать Дональда Трампа виновным, необходимо было набрать 2/3 (то есть минимум 67) голосов «за». Идея провалилась: за оправдание президента по первому пункту проголосовали 52 сенатора, по второму — 53.

А это значит только одно — импичмент не состоялся. Трамп остается президентом. 

При этом лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп все равно остается угрозой демократии. «Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей конституциии. Президент остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет», — заявила она.

Трамп сказал, что он официально обратится к нации по итогам расследования. «Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12.00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» — написал президент США. Послание состоится 6 февраля в 20:00 по московскому времени.

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Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был вынесен импичмент (после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона). Все трое были оправданы. В 1974 году процесс импичмента Ричарда Никсона не был завершен — он ушел в отставку еще до голосования.

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