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64-летняя Иман затмила 46-летнюю Хайди Клум на вечере amfAR

В преддверии старта Недели моды в Нью-Йорке звездные гости собрались на благотворительном гала-вечере amfAR. На ковровой дорожке позировали супермодели и известные дизайнеры. 
Синди Бруна (платье Stephane Rolland, украшения Messika)
Синди Бруна (платье Stephane Rolland, украшения Messika)

Вечером 5 февраля зал Cipriani Wall Street наполнился именитыми гостями. Иман, Хайди Клум, Юлия и Дарья Янины, Синди Бруна и множество других звезд встретились на благотворительном аукционе, который из года в год собирает огромные средства для исследования СПИДа.

Юлия и Дарья Янины (в Yanina Couture)
Юлия и Дарья Янины (в Yanina Couture)

С гордостью сообщаем, что российский дизайнер Юлия Янина вошла в организационный комитет amfAR, а также представила особый лот — возможность выбрать любой образ из новой коллекции Yanina и получить его в уникальном цвете и ткани.

Иман (в Donna Karan)
Иман (в Donna Karan)

На ковровой дорожке Юлия появилась вместе с дочерью Дарьей — обе в кутюрных платьях Yanina. Дизайнер выбрала наряд с декольте, а Дарья смело позировала в «голом» платье.

Алтон Мейсон
Алтон Мейсон

Среди гостей гала-вечера была замечена 64-летняя Иман. Супермодель отдала предпочтение строгому образу Donna Karan — черное платье в пол с белым воротником и манжетами. 

Хайди Клум (в Stephane Rolland)
Хайди Клум (в Stephane Rolland)

Иман наградили за активность в сфере благотворительности. Вдова Дэвида Боуи пришла в компании 22-летнего манекенщика Алтона Мейсона. 

46-летняя Хайди Клум также не могла не обратить на себя внимание фотографов, появившись в бледно-голубом наряде Stephane Rolland со шлейфом и смелым разрезом. Особого внимания заслуживает ее блестящая сумка-шар — игриво!

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06 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
Теги

Хайди Клум, Супермодель Иман, Юлия Янина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Всегда восхищаюсь полетом фантазии современных дизайнеров!Казалось бы ,что уже все что можно было придумать-уже придумали.А все равно все время что-то фантастическое придумывают.Очень понравилось платье на Синди Бруна!Незнаю кто такая Борисевичь,у нее тоже очень красивое платье (только мне кажется,что не по возрасту такое платье ей.Хотя выглядит она замечательно.)

  • Вдова Боуи хороша. Но почему бы не написать статью о муже вдовы Боуи? Неужели это никому не интересно?

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