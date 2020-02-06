После того, как 49-летнего Илью Бачурина заметили в компании кудрявой юной девушки, журналисты буквально атаковали его экс-возлюбленную Надежду Сысоеву вопросами и просьбами прокомментировать его новые отношения. Кинопродюсеру приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, но он пока что не подтверждал эту информацию.
Надежда неожиданно вступилась за экс-бойфренда, с которым встречалась с 2016-го по 2018-й год. Она посвятила этой ситуации новый пост в своем Инстаграме. По словам Сысоевой, Бачурина и его новую девушку начали критиковать в Сети, и она бы хотела остановить этот «шквал негатива»:
«Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться. Искренние отношения двух людей, чьи души встретились и притянулись не должны сопровождаться критикой в их адрес».
Также Надежда заметила, что считает Илью добрым, умным и интересным мужчиной, который многому ее научил и поддержал, когда артистка оказывалась в сложных жизненных ситуациях.
Фолловеры Сысоевой в комментариях восхитились ее искренностью: «Очень рад, что Вы так думаете. Значит, не все потеряно в этом мире», «Надя, ты просто прелесть и молодец, слова твои и добрые, и мудрые», «Хорошо написала, Надюша».
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