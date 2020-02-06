Надежда Сысоева прокомментировала роман экс-возлюбленного Ильи Бачурина с 21-летней девушкой

Несмотря на то, что Надежда Сысоева и кинопродюсер Илья Бачурин расстались в 2018 году, они явно сумели сохранить хорошие отношения. Об этом свидетельствует желание звезды Comedy Woman заступиться за экс-возлюбленного и его новую пассию.

6 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Надежда Сысоева

После того, как 49-летнего Илью Бачурина заметили в компании кудрявой юной девушки, журналисты буквально атаковали его экс-возлюбленную Надежду Сысоеву вопросами и просьбами прокомментировать его новые отношения. Кинопродюсеру приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, но он пока что не подтверждал эту информацию.

Илья Бачурин
Илья Бачурин и Александра Наумова

Надежда неожиданно вступилась за экс-бойфренда, с которым встречалась с 2016-го по 2018-й год. Она посвятила этой ситуации новый пост в своем Инстаграме. По словам Сысоевой, Бачурина и его новую девушку начали критиковать в Сети, и она бы хотела остановить этот «шквал негатива»:

«Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться. Искренние отношения двух людей, чьи души встретились и притянулись не должны сопровождаться критикой в их адрес».

Также Надежда заметила, что считает Илью добрым, умным и интересным мужчиной, который многому ее научил и поддержал, когда артистка оказывалась в сложных жизненных ситуациях.

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Надежда Сысоева и Илья Бачурин начали встречаться в 2016 году

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Фолловеры Сысоевой в комментариях восхитились ее искренностью: «Очень рад, что Вы так думаете. Значит, не все потеряно в этом мире», «Надя, ты просто прелесть и молодец, слова твои и добрые, и мудрые», «Хорошо написала, Надюша».

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Комментарии

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  • А Сысоева умна. "притяжение душ" - ну-ну. Душа основной источник энергии, все ж читали Иоганна Вольфганга фон Гёте "Фауст" и прочее, прочее, прочее. Следующей будет 18 лет.
  • Кудрявая прекрасна в своей свежести и юности.

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