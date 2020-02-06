Надежда неожиданно вступилась за экс-бойфренда, с которым встречалась с 2016-го по 2018-й год. Она посвятила этой ситуации новый пост в своем Инстаграме. По словам Сысоевой, Бачурина и его новую девушку начали критиковать в Сети, и она бы хотела остановить этот «шквал негатива»:

«Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться. Искренние отношения двух людей, чьи души встретились и притянулись не должны сопровождаться критикой в их адрес».

Также Надежда заметила, что считает Илью добрым, умным и интересным мужчиной, который многому ее научил и поддержал, когда артистка оказывалась в сложных жизненных ситуациях.