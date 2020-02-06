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«Ждать каждой встречи как первого свидания»: Владимир Зеленский признался жене в любви в день ее 42-летия

Подписчики президента Украины не могли сдержать слез, читая его трогательное обращение к имениннице-жене. Владимир Зеленский поведал, почему Елена для него — лучшая женщина в мире.
Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские

6 февраля свой день рождения празднует Елена Зеленская — первой леди Украины исполнилось 42 года. Большинство звезд по случаю праздника выкладывают в соцсети заранее подготовленные фото, подводят итоги прошедших 365 дней, делятся своими достижениями, а порой и планами на будущее. Елена же от подобного воздержалась. Вместо нее слово взял Владимир Зеленский — он трогательно поздравил жену с днем рождения и заставил многих подписчиков прослезиться.  

Новый пост Владимира Зеленского
Новый пост Владимира Зеленского

«Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать домашней встречи как первого свидания. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере, для меня. Потому мое счастье — это ты», — признался президент Украины.

Зеленский поблагодарил жену за годы, проведенные вместе, «за каждое слово и каждый шаг». В завершении своего праздничного послания Владимир заявил, что впереди их с Еленой ждут много неожиданных поворотов и незабываемых впечатлений. «И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете», — разоткровенничался глава государства. 

В комментариях к записи атмосфера царила столь романтичная, словно 14 февраля наступило досрочно. «Идеальная пара», «Вот что значит любовь», «Всем бы таких мужей», — писали восхищенные пользовательницы Сети. Не осталась в стороне и Регина Тодоренко. «С днем рождения! Любовь спасет мир!» — написала она.

Редакция Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает Елене счастья, здоровья и благополучия. 

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06 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @olenazelenska_official, @zelenskiy_official/Instagram, Getty Images
Теги

Владимир Зеленский, Брак

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У Зеленского как президента есть два достоинства. Первое - он очень любит свою жену.... а вторым играет на рояле )

  • Поздравляю! Елена мне очень нравится-со вкусом, тактом, позитивная, всегда приятно на нее смотреть. Здоровья и всего самого хорошего!

  • Гость

    Поздравляю! Елена мне очень нравится-со вкусом, тактом, позитивная, всегда приятно на нее смотреть. Здоровья и всего самого хорошего!

    Сомневаюсь насчет позитивности

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