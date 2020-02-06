«Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться, со мной все прекрасно. В прессе пишут полный ужас, неправду. Честно, у меня нет слов. Мне хочется смеяться или плакать, от того, как можно было такое написать без доказательств. Вчера утром готовила, порезалась, такое бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку, чувствую, рану надо заклеить профессионально, дабы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история закончилась», — поведала Солдатова.