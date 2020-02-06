Днем 6 февраля большинство отечественных СМИ сообщили неприятное известие: чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить жизнь самоубийством. В Сети сразу же развернулась дискуссия о суровой жизни спортсменок, сильной конкуренции и расстройствах пищевого поведения. По данным различных изданий, Солдатова была госпитализирована в НИИ Склифосовского с телесными повреждениями. Однако, как выяснилось, это совершенно не соответствует действительности.
Спустя несколько часов после появления информации о попытке суицида, гимнастка записала видеообращение на своей странице в Инстаграме.
«Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться, со мной все прекрасно. В прессе пишут полный ужас, неправду. Честно, у меня нет слов. Мне хочется смеяться или плакать, от того, как можно было такое написать без доказательств. Вчера утром готовила, порезалась, такое бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку, чувствую, рану надо заклеить профессионально, дабы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история закончилась», — поведала Солдатова.
Девушка добавила, что с ней все в порядке и сегодня же она отправляется на тренировку. «Все прекрасно, жива-здорова. Буду на Гран-При, выступать на гала-концерте», — успокоила своих поклонников Александра.
Комментарии0