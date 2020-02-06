Евгения Феофилактова рассказала, почему в ее личной жизни так часто происходят перемены

Евгения Феофилактова — настоящая знойная женщина. Недавно она объяснила, почему ее жизнь так насыщена всевозможными событиями, а на личном фронте то и дело что-то происходит. Оказывается, иначе жить инстадива просто не может.

Ссоры и расставания, воссоединения, таинственные свидания, намеки на переезд в другую страну — жизнь Евгении Феофилактовой точно обыденной не назовешь. В своем новом посте в Инстаграме красавица объяснила, почему же она, как парус в знаменитом стихотворении Лермонтова, «все время просит бури».

Евгения разместила новый снимок, на котором предстает в алом шелковом пеньюаре с серебристой каймой. Чувственные пухлые губы, томный взгляд, красивая поза — удивительно, как под этим кадром еще не появился комментарий самого преданного поклонника Феофилактовой. Речь, конечно же, о Маджиде Гиагиа, который редко оставляет фотосессии возлюбленной без парочки будоражащих воображение комплиментов.

В подписи к фото Евгения рассказала о том, почему ее не устраивает спокойная жизнь.

«Мне всегда нужны новые ощущения, эмоции. Если мне уже что-то наскучило, то все... Как говорится, ''Если ваш кофе остыл, не стоит его подогревать. Вкусным он уже не будет''. Ну ведь есть люди, которых всегда все устраивает. Но мне всегда нужен адреналинчик, эмоции, какие-то новые впечатления. Я даже в квартире одной долго жить не могу», — призналась инстадива.

Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

Именно этой особенностью своего характера Феофилактова и объяснила извечную любовь к переменам. Поэтому она и предпочитает любым другим сериалам турецкие, ведь страсти там кипят нешуточные. А от предсказуемых сюжетных поворотов ей становится скучно и тоскливо.

«Я люблю восхищаться, удивляться, обожаю ощущение, когда чем-то или кем-то увлечена», — заметила знаменитость.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова не из тех, кто предпочитает размеренный ритм жизни

Теперь понятно, почему Евгения не так давно бурно рассталась с Маджидом Гиагиа, а потом решила дать ему второй шанс. Инстадива просто поняла, что встретила такую же эмоциональную натуру, как и она сама.