Евгения Феофилактова рассказала, почему в ее личной жизни так часто происходят перемены

Ссоры и расставания, воссоединения, таинственные свидания, намеки на переезд в другую страну — жизнь Евгении Феофилактовой точно обыденной не назовешь. В своем новом посте в Инстаграме красавица объяснила, почему же она, как парус в знаменитом стихотворении Лермонтова, «все время просит бури».
Евгения разместила новый снимок, на котором предстает в алом шелковом пеньюаре с серебристой каймой. Чувственные пухлые губы, томный взгляд, красивая поза — удивительно, как под этим кадром еще не появился комментарий самого преданного поклонника Феофилактовой. Речь, конечно же, о Маджиде Гиагиа, который редко оставляет фотосессии возлюбленной без парочки будоражащих воображение комплиментов.
В подписи к фото Евгения рассказала о том, почему ее не устраивает спокойная жизнь.
Именно этой особенностью своего характера Феофилактова и объяснила извечную любовь к переменам. Поэтому она и предпочитает любым другим сериалам турецкие, ведь страсти там кипят нешуточные. А от предсказуемых сюжетных поворотов ей становится скучно и тоскливо.
Теперь понятно, почему Евгения не так давно бурно рассталась с Маджидом Гиагиа, а потом решила дать ему второй шанс. Инстадива просто поняла, что встретила такую же эмоциональную натуру, как и она сама.