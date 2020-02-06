Одна из самых красивых голливудских пар, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, посетила адвоката по разводам. Неужели все идет к тому, что скоро мы услышим печальные новости о расставании супругов?

Тревожные новости прилетели из-за океана. Как сообщают западные СМИ, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил встретились с адвокатом по разводам.

История началась два месяца назад, когда папарацци сфотографировали Джастина вместе с его партнершей по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт. Ничего криминального, если бы не два но: Тимберлейк был без обручального кольца и постоянно держал девушку за руку.

Актер и певец, конечно, тут же извинился перед Джессикой и даже выпустил официальное заявление с тем же посылом. Однако с тех пор, как сообщали инсайдеры, семейные отношения стали портиться с каждым днем.

Бил и Тимберлейк начали посещать семейного психолога, чтобы исправить ситуацию и вернуть доверие в отношения. Кажется, это весьма неплохая затея не увенчалась успехом.

Издание Star со ссылкой на анонимных инсайдеров пишет следующее: «Джастин и Джессика собираются развестись. Они пытались исправить ситуацию, но отношения между ними все еще ужасно напряженные».



Аноним утверждает, что супруги проконсультировались с адвокатами и «поговорили о том, что произойдет со всеми их активами, если они разведутся».

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Адвокат же, по словам инсайдера, «сделал макет» того, как будет происходить процесс развода «на основе их брачного контракта». «Их отношения в конечном счете без пульса — они мертвы. Уже не стоит вопрос ''если'', стоит вопрос ''когда» они разбегутся. Им нужно чудо, чтобы установить связь и доверие, которым они когда-то делились».