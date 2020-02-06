30-летняя Татьяна Брухунова объяснила, почему не носит туфли на каблуках

Стильные аутфиты Татьяны Брухуновой всегда вызывают бурную реакцию подписчиков. На этот раз им стало любопытно, отчего же молодая девушка никогда не позирует в туфлях на каблуках.

6 февраля Татьяна Брухунова разместила новый пост в своем Инстаграме. Как правило, девушка делится в микроблоге впечатлениями от поездок, снимками десертов (до которых Татьяна — большая охотница) и своими фотографиями в стильных аутфитах.

Возлюбленная Евгения Петросяна, радостно улыбаясь в камеру, продемонстрировала очередной лук, примерив свободную рубашку в клетку I Am Studio и брюки-палаццо Zara.

Она дополнила образ ботинками на плоской подошве бренда 12 storeez. Обувь Брухуновой и приковала всеобщее внимание. Пользователи Сети вспомнили, что ни разу не видели Татьяну в туфлях на шпильках. Одна из подписчиц поинтересовалась у нее, почему же она не носит обувь на каблуках. Звезда неожиданно раскрыла новую подробность о себе.

«После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года», — лаконично ответила Татьяна.

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Другие в комментариях отметили, что Брухунова отлично выглядит, и порадовались, что ее день прошел замечательно. «Всем лукам лук», «Сколько позитива! Радостно на душе становится», «Доброго вечера. Всегда такая солнечная. Танюша, блистайте», — писали фолловеры.