Жена звезды фильма «Сумерки» Келлана Латса потеряла ребенка на 6-м месяце беременности

Исполнитель роли вампира Эмметта Каллена в саге «Сумерки» Келлан Латс и его жена Бриттани потеряли дочь. Она должна была родиться в мае.

В ноябре прошлого года Келлан Латс и его супруга Бриттани объявили о том, что скоро станут родителями в первый раз.

«Скорее бы увидеть тебя, крошка Латтс», — написал Келлан под трогательным фото, на котором они с Бриттани держат в руках маленькую джинсовую куртку.

К сожалению, планам семьи не удалось сбыться. 7 февраля стало известно, что Бриттани потеряла ребенка на 6-м месяце беременности. Супруги уже знали пол малыша — это была девочка.

О трагедии Бриттани рассказала в своем Инстаграме. «Доченька. Для меня было огромной честью и удовольствием быть твоей мамой последние 6 месяцев. Я приложила все усилия, и это была совершенная радость — видеть твое маленькое личико на экране и чувствовать твои крошечные пинки. Я не знаю, почему так произошло, но часть меня обрела столько покоя, зная, что ты никогда не испытывала боли или страданий и никогда их не переживешь. Ты сейчас в руках Иисуса, и однажды мы встретимся с тобой по-настоящему. Пока я не увижу тебя на небесах... Твоя мама так тебя любит», — написала девушка.

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Бриттани также отметила, что не готова рассказать, что же случилось, и не уверена, что когда-нибудь будет готова. В посте она поблагодарила «потрясающего мужа, который все это время был рядом».