Стали известны новые подробности романа Киану Ривза и Александры Грант

Журналисты выяснили новые подробности романа самого скромного актера планеты Киану Ривза и художницы Александры Грант. «Идеальная пара» вместе намного дольше, чем нам казалось.

В прошлом ноябре Киану Ривз пришел на светское мероприятие вместе с художницей Александрой Грант, а чуть позже СМИ сообщили о том, что пара обручена и собирается пожениться. Поклонники актера были изрядно удивлены: вечно одинокий Киану вдруг собрался связать себя узами брака с женщиной, с которой только начал встречаться?



Оказывается, все совсем не так. Подруга Александры, актриса Дженнифер Тилли, рассказала, что на самом деле Ривз и Грант встречаются уже несколько лет!

Дженнифер Тилли

«Они вместе уже очень давно. Помню, как где-то полтора или два года назад Александра сказала мне: ''Киану Ривз — мой мужчина''. Она ходила с ним на разные мероприятия, просто внезапно все узнали, что они встречаются», — заявила подруга Грант.

Дженнифер поведала порталу Page Six, что ее удивляет такой резкий наплыв внимания к паре, поскольку они и раньше появлялись вместе на мероприятиях. И только в последние месяцы «все сошли с ума».

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По словам Тилли, Киану и Александра очень друг другу подходят: «Я видела его на ее последней выставке. Он не хочет внимания, потому что тоже очень сдержанный. Я думаю, все сошли с ума, потому что они идеальная пара. Все хотят, чтобы у них было что-то подобное. Это не шум и не ослепительный голливудский роман».