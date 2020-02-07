Владимир Потанин стал самым богатым человеком в России

Бизнесмен Владимир Потанин возглавил российскую часть рейтинга Forbes! В общем списке он занял почетное 38-е место.

Forbes опять подсчитал чужие деньги. По данным авторитетного издания, 59-летний Владимир Потанин стал богатейшим россиянином. Его состояние оценивается в 25,1 миллиарда долларов.

А в общемировом рейтинге владелец инвестиционной компании «Интеррос» занял 38 место.

Forbes уточняет, что денежный успех Потанина обусловлен тем, что выросли акции «Норникеля». Владимиру Олеговичу принадлежит 34,6% компании.

В прошлом году Потанин был гордым обладателем 18,1 миллиарда долларов. В общем рейтинге он был 58-м.

1 2 3 ... 8 Владимир Потанин родился 3 января 1961 года в Москве

В российской части списка после Потанина встали Вагит Алекперов, президент и совладелец «Лукойла», и Леонид Михельсон, акционер и председатель правления газовой компании «Новатэк».