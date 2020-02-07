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Владимир Потанин стал самым богатым человеком в России

Бизнесмен Владимир Потанин возглавил российскую часть рейтинга Forbes! В общем списке он занял почетное 38-е место.

Forbes опять подсчитал чужие деньги. По данным авторитетного издания, 59-летний Владимир Потанин стал богатейшим россиянином. Его состояние оценивается в 25,1 миллиарда долларов.

А в общемировом рейтинге владелец инвестиционной компании «Интеррос» занял 38 место.

Forbes уточняет, что денежный успех Потанина обусловлен тем, что выросли акции «Норникеля». Владимиру Олеговичу принадлежит 34,6% компании.

В прошлом году Потанин был гордым обладателем 18,1 миллиарда долларов. В общем рейтинге он был 58-м. 

В российской части списка после Потанина встали Вагит Алекперов, президент и совладелец «Лукойла», и Леонид Михельсон, акционер и председатель правления газовой компании «Новатэк».

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07 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Михаил Климентьев/ТАСС
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Владимир Потанин

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Гость 2020-02-04 14:07:00
479
Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
Какие продукты жена хоккеиста Малкина исключила из рациона, чтобы в 35 выглядеть на 20
136 Комментариев
Гость 2020-02-05 20:08:00
322
помолодела на 5 лет в 30 лет - это мощно)))) улыбаюсь! да хоть в полосочку пусть покрасится, хоть волосы до пят нарастит, НО ее серый цвет лица, как у 50-ти летней прокуренной мадам, не изменит ничего. Прям вселенская печаль так не айс в 30 лет выглядеть! и это при наличии денег((( будто волочет на себе семью 10 человек, семеро по лавкам сидят ждут, пока она тяжело вкалывает на заводе с радиоактивными отходами...
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
88 Комментариев
Гость 2020-02-05 09:55:00
254
Ну ладно бы еще пацан выглядел старше, чем есть, но ведь он реально на свои 10 лет и выглядит😳 Прям педофилия со стороны девки. Ее лечить надо, а не в инстаграме пиарить🙈
13-летняя беременная школьница и ее 10-летний бойфренд провоцируют публику скандальными кадрами
91 Комментариев





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