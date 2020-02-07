«Меня заказали, чтобы довести до истерии»: Пелагея рассказала о травле в СМИ после развода с Иваном Телегиным

В декабре прошлого года стало известно о том, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин разводятся после трех лет семейной жизни.

«Наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — написала Пелагея в Инстаграме.

Иван вскоре также опубликовал на своей странице в социальной сети официальное заявление: «Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе».