«Меня заказали, чтобы довести до истерии»: Пелагея рассказала о травле в СМИ после развода с Иваном Телегиным

В декабре прошлого года стало известно о том, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин разводятся после трех лет семейной жизни.
«Наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — написала Пелагея в Инстаграме.
Иван вскоре также опубликовал на своей странице в социальной сети официальное заявление: «Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе».
Несмотря на слова Пелагеи и Ивана о том, что они разошлись мирно, спокойно и без вины третьих лиц и не делят имущество, СМИ все же продолжают обсуждать подробности развода звезд спорта и сцены. Певице это надоело. Хватит это терпеть, решила она и опубликовала официальное заявление.
«Пресса неожиданно для себя сделала топовыми новости о нашем разводе с Иваном, хотя никаких противоречий у нас не было. Нам удалось сохранить добрые отношения, о чем лично объявляли в СМИ. Так получилось, мы давно решили с Иваном расстаться, восемь месяцев не живем вместе, об этом многие знают. И тут перед Новым годом этот поток...» — начала Пелагея.
По словам девушки, сначала она с интересом и любопытством наблюдала, как придумываются и распространяются слухи, однако это зашло слишком далеко. «Люди, которые инициировали мою травлю в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. В частности, моей мамы, которая якобы участвовала в нашем разводе с мужем, хотя я вам по секрету скажу, что моя мама была бы лучшей тещей, о которой только можно мечтать. Я думаю, Иван может это подтвердить», — заявила возмущенная артистка.
«То, что происходит, — это заказ. Да, меня заказали», — обратилась Пелагея к поклонникам.
«Зачем меня заказали? Чтобы довести до истерии, выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо. Кто меня заказал? Я знаю кто, и знает это уже много людей. Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней», — написала исполнительница песни «Ой, да не вечер».
В конце Пелагея добавила, что сейчас у нее есть другие заботы: карьера, дочка и забота о самой себе. «Все, кто меня знает, помнят что я никогда не участвовала в подобных историях. Это не мой образ жизни, не мой путь, мне не нужны ни вбросы, ни скандалы-интриги-расследования. Я сейчас продолжаю жить в другом — настоящем. Я занимаюсь дочкой, поправляю здоровье, планирую гастроли на лето и осень, и мы наконец-то занимаемся нашей новой программой. Меня этой травлей хотят сбить с ног и навязать неуверенность. И вот сейчас я заявляю — ничего не получится».
Комментарии0