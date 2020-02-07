«Интересуюсь только девушками моложе меня»: Максим Виторган заявил, что избалован женским вниманием

47-летний актер поведал о своей жизни после развода с Ксений Собчак. Виторган рассказал, как у него складываются отношения с девушками и почему он предпочитает избранниц исключительно моложе себя.

Максим Виторган и Ксения Собчак развелись меньше года назад. Сейчас Ксения счастлива в браке с Константином Богомоловым, а Максим состоит в романтических отношениях с Нино Нинидзе. В разговоре с Аллой Довлатовой Виторган рассказал о том, как развод повлиял на его личную жизнь.

«Интересуюсь только девушками, которые моложе меня. Скажу, что после развода женского внимания ко мне стало больше. К сожалению, а может быть, к счастью, я был избалован всегда женским вниманием. Дефицита никогда в этом не испытывал», — заявил Максим Виторган.

На днях актер опубликовал фото со взрослой дочерью. В подписи он назвал себя безуспешно молодящимся человеком. Максим часто высказывается в ироничном ключе, но в этих словах, похоже, больше правды, чем юмора.

1 2 3 ... 10 Максим Виторган поведал о жизни после развода

«Поймал недавно себя на мысли. Если мне звонит кинорежиссер в возрасте примерно лет тридцати, то я мгновенно соглашаюсь на его предложение о совместной работе. Потому что я хочу пить их молодую кровь. Вот так и молодюсь», — отшутился Максим Виторган.