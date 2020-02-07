Отличница Кейт! Учителя рассказали, какой была герцогиня Кембриджская в школьные годы

Во время недавнего визита в Южный Уэльс герцогиня Кембриджская увиделась с местными жителями. В толпе были и те, кто специально приехал из другого города в расчете на встречу с монаршими особами. Супруги Кевин и Дениз Элфорд приехали из Кармартена, чтобы перекинуться с Кэтрин несколькими словами или хотя бы просто посмотреть на нее. И повод был вполне достойный.
Ведь эти люди вели занятия в школе St Andrew's в Беркшире, где в свое время гранит науки грызли Кейт Миддлтон, ее сестра Пиппа и брат Джеймс. Дениз Элфорд следила за спортивными успехами школьников на физкультуре, в то время как Кевин учил их французскому и немецкому языкам.
Пока Кембриджи лакомились мороженым, пожилые супруги попросили их охрану передать Кейт записку. Они не рассчитывали, что их послание дойдет до адресата, но, к удивлению обоих, помощница Кейт попросила их следовать за ней.
Кэтрин вышла к своим учителям и поприветствовала их, удивившись, как тесен мир. «Мы ужасно боялись нарушить протокол. Не знали, нужно ли нам делать реверанс или пожимать ей руку. В конце концов, нам ничего и делать не пришлось, ведь она первой обняла нас», — рассказал Кевин Элфорд.
Супруги также заметили, что, хотя Кейт очень изменилась внешне за эти годы, ее характер остался прежним. Она сказала, что хотела бы передать своим детям все, чему когда-то научилась в St Andrew's. После того, как герцогиня пообщалась с учителями, Кейт вернулась к супругу и объяснила ему, кем были те люди. Герцог Кембриджский воодушевился и вежливо помахал Элфордам рукой.