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Отличница Кейт! Учителя рассказали, какой была герцогиня Кембриджская в школьные годы

Не так давно принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Южный Уэльс. Там герцогиня неожиданно встретилась со своими учителями, которые когда-то вели у нее занятия в начальной школе. Они поведали, какие предметы давались Кэтрин лучше всего.
Кейт Миддлтон

Во время недавнего визита в Южный Уэльс герцогиня Кембриджская увиделась с местными жителями. В толпе были и те, кто специально приехал из другого города в расчете на встречу с монаршими особами. Супруги Кевин и Дениз Элфорд приехали из Кармартена, чтобы перекинуться с Кэтрин несколькими словами или хотя бы просто посмотреть на нее. И повод был вполне достойный.

Ведь эти люди вели занятия в школе St Andrew's в Беркшире, где в свое время гранит науки грызли Кейт Миддлтон, ее сестра Пиппа и брат Джеймс. Дениз Элфорд следила за спортивными успехами школьников на физкультуре, в то время как Кевин учил их французскому и немецкому языкам.

«На уроках она была очень трудолюбивой и добросовестной. Да и в спорте была такой же. Делала успехи в легкой атлетике и в плавании. Она прекрасно плавала, как и ее сестра», — заверил издание Press Association Кевин Элфорд.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон со своими бывшими учителями

Пока Кембриджи лакомились мороженым, пожилые супруги попросили их охрану передать Кейт записку. Они не рассчитывали, что их послание дойдет до адресата, но, к удивлению обоих, помощница Кейт попросила их следовать за ней.

Кэтрин вышла к своим учителям и поприветствовала их, удивившись, как тесен мир. «Мы ужасно боялись нарушить протокол. Не знали, нужно ли нам делать реверанс или пожимать ей руку. В конце концов, нам ничего и делать не пришлось, ведь она первой обняла нас», — рассказал Кевин Элфорд.

  • Кейт Миддлтон
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    Визит Кейт Миддлтон в Южный Уэльс обернулся приятным сюрпризом для герцогини
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Супруги также заметили, что, хотя Кейт очень изменилась внешне за эти годы, ее характер остался прежним. Она сказала, что хотела бы передать своим детям все, чему когда-то научилась в St Andrew's. После того, как герцогиня пообщалась с учителями, Кейт вернулась к супругу и объяснила ему, кем были те люди. Герцог Кембриджский воодушевился и вежливо помахал Элфордам рукой.

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07 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон

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