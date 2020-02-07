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Дмитрий Тарасов, пропустивший роды жены, общается с крошкой-дочерью по по видеосвязи

5 февраля на свет появилась третья наследница Дмитрия Тарасова — его супруга Анастасия во второй раз стала мамой. Сам футболист на родах не присутствовал, но, несмотря на это, оставался на связи со своими родными.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

В начале февраля Анастасия Тарасова во второй раз стала матерью. На свет появилась девочка, имя которой супруги пока что держат в тайне. Как и в первый раз, Анастасия рожала в подмосковном перинатальном центре «Лапино».

В этот важный день рядом с Анастасией находилась ее мама Виктория Щербакова. Тарасова и ранее замечала, что отправится в роддом с родительницей, если Дмитрий уедет на сборы. Так и произошло. Дмитрий в настоящее время находится в Турции вместе с командой казанского «Рубина».

Анастасия Тарасова
Но пропустить такое событие мужчина никак не мог. Дмитрию помогли современные технологии. Так что он уже видел свою новорожденную дочь не только на красивых черно-белых снимках.

Об этом свидетельствует еще одна фотография, которую Дмитрий на днях разместил в инстаграм-историях. «Все под контролем», — заверил общественность футболист. Стало понятно, что Тарасов общается с супругой по видеосвязи.

7 февраля Анастасия разместила в инстаграм-историях фото погрустневшей Миланы и заметила, что старшая дочка ждет возвращения родных. Судя по всему, долго малышке скучать не придется, и уже вскоре девочка увидится с мамой и познакомится с сестренкой.

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07 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @tarasov23,@kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что-то на фото "Всё под контролем" У Насти сильно недовольное лицо. Чует, что Тарасов в загул ушёл)))

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