Дмитрий Тарасов, пропустивший роды жены, общается с крошкой-дочерью по по видеосвязи

5 февраля на свет появилась третья наследница Дмитрия Тарасова — его супруга Анастасия во второй раз стала мамой. Сам футболист на родах не присутствовал, но, несмотря на это, оставался на связи со своими родными.

В начале февраля Анастасия Тарасова во второй раз стала матерью. На свет появилась девочка, имя которой супруги пока что держат в тайне. Как и в первый раз, Анастасия рожала в подмосковном перинатальном центре «Лапино».

В этот важный день рядом с Анастасией находилась ее мама Виктория Щербакова. Тарасова и ранее замечала, что отправится в роддом с родительницей, если Дмитрий уедет на сборы. Так и произошло. Дмитрий в настоящее время находится в Турции вместе с командой казанского «Рубина».

Но пропустить такое событие мужчина никак не мог. Дмитрию помогли современные технологии. Так что он уже видел свою новорожденную дочь не только на красивых черно-белых снимках.

Об этом свидетельствует еще одна фотография, которую Дмитрий на днях разместил в инстаграм-историях. «Все под контролем», — заверил общественность футболист. Стало понятно, что Тарасов общается с супругой по видеосвязи.

7 февраля Анастасия разместила в инстаграм-историях фото погрустневшей Миланы и заметила, что старшая дочка ждет возвращения родных. Судя по всему, долго малышке скучать не придется, и уже вскоре девочка увидится с мамой и познакомится с сестренкой.