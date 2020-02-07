Ларису Гузееву можно назвать мировой мамой: она старается принимать детей такими, какие они есть, и любить их безусловно. Однако в последнее время телеведущей приходится испытывать на себе все трудности материнства — ведь ее 19-летняя дочь, которую она считает «подростком», то и дело привлекает к себе внимание СМИ.



Ольга Бухарова, кажется, растет очень свободолюбивой и сильной личностью, которая умеет ставить хейтеров на место. Да так, что подписчики Гузеевой то и дело жалуются на «слишком грубую» наследницу. Мол, очень уж резко девушка отвечает на любопытные и нетактичные вопросы. Что ж, имеет право!