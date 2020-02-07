Ларису Гузееву можно назвать мировой мамой: она старается принимать детей такими, какие они есть, и любить их безусловно. Однако в последнее время телеведущей приходится испытывать на себе все трудности материнства — ведь ее 19-летняя дочь, которую она считает «подростком», то и дело привлекает к себе внимание СМИ.
Ольга Бухарова, кажется, растет очень свободолюбивой и сильной личностью, которая умеет ставить хейтеров на место. Да так, что подписчики Гузеевой то и дело жалуются на «слишком грубую» наследницу. Мол, очень уж резко девушка отвечает на любопытные и нетактичные вопросы. Что ж, имеет право!
Пока многие до сих пор смакуют рассказ Ольги о том, как она несколько месяцев страдала от поликистоза яичников, появился новый повод обсудить необычную девушку. На этот раз Бухарова устроила в своей комнате погром, чем радостно поделилась в Инстаграме. Сорванные обои, вываленные на пол вещи, опустошенные ящики и шкафы. «Нервный срыв» — подписала Ольга фото с результатами своей деятельности.
После этой выходки многие стали беспокоиться о состоянии звездной наследницы. Ларису Гузееву завалили вопросами, и та вынуждена была объяснить, как и почему терпит подобные поступки дочери.
«Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. Все проходит... А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно, с высоты своего опыта?» — написала телеведущая.
Содрать кожу? Многие усмотрели в этом намек на селфхарм, которым, кажется, увлекается еще один звездный наследник — 27-летний Денис Шальных. Сын Елены Яковлевой заявил, что всегда «предпочитает боль иным чувствам».
Правда, сама Ольга Бухарова лишь посмеялась над домыслами пользователей Сети и представителей СМИ. Она заявила, что всего лишь устроила в своей комнате ремонт. Верится с трудом.
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