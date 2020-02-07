«Лучше содрать со стены обои, чем кожу»: Лариса Гузеева прокомментировала нервный срыв 19-летней дочери

Единственная дочь Ларисы Гузеевой вновь привлекла к себе внимание. На этот раз девушка устроила в своей комнате настоящий погром, назвав выходку «нервным срывом». Телеведущая уже отреагировала на поступок наследницы и рассказала, как к нему отнеслась.

7 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ларису Гузееву можно назвать мировой мамой: она старается принимать детей такими, какие они есть, и любить их безусловно. Однако в последнее время телеведущей приходится испытывать на себе все трудности материнства — ведь ее 19-летняя дочь, которую она считает «подростком», то и дело привлекает к себе внимание СМИ.

Ольга Бухарова, кажется, растет очень свободолюбивой и сильной личностью, которая умеет ставить хейтеров на место. Да так, что подписчики Гузеевой то и дело жалуются на «слишком грубую» наследницу. Мол, очень уж резко девушка отвечает на любопытные и нетактичные вопросы. Что ж, имеет право!

Пока многие до сих пор смакуют рассказ Ольги о том, как она несколько месяцев страдала от поликистоза яичников, появился новый повод обсудить необычную девушку. На этот раз Бухарова устроила в своей комнате погром, чем радостно поделилась в Инстаграме. Сорванные обои, вываленные на пол вещи, опустошенные ящики и шкафы. «Нервный срыв» — подписала Ольга фото с результатами своей деятельности. 

После этой выходки многие стали беспокоиться о состоянии звездной наследницы. Ларису Гузееву завалили вопросами, и та вынуждена была объяснить, как и почему терпит подобные поступки дочери.

«Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. Все проходит... А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно, с высоты своего опыта?» — написала телеведущая.

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Ольгу Бухарову позабавила реакция прессы на ее разгром собственной комнаты

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Содрать кожу? Многие усмотрели в этом намек на селфхарм, которым, кажется, увлекается еще один звездный наследник — 27-летний Денис Шальных. Сын Елены Яковлевой заявил, что всегда «предпочитает боль иным чувствам». 

Правда, сама Ольга Бухарова лишь посмеялась над домыслами пользователей Сети и представителей СМИ. Она заявила, что всего лишь устроила в своей комнате ремонт. Верится с трудом. 

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Комментарии

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  • Дубль 2. Теперь у Малахова будет дочь Гузеевой. У нас все цыклично - то с трапа самолета падают, то голые фотографируются, то под капельницами и врачи табунами заочно диагнозы у журналистов ставят, теперь тема будет матери и дочери, кто свободу не дает творческой личности.
  • Странная девочка, вид неблагополучный.. не в плане финансов, а психологически что ли. Все есть, добиваться по сути нечего, станет актрисой, мама поможет ))
  • Я бы такие обои тоже сорвала
  • У наших знакомых сын-подросток на обоях пауков рисовал. Чтобы родители сделали ему ремонт в комнате. Верю и в ремонт. У Ларисы ремонт сделан по "советскому шику", тяжело находится в такой комнате. Средства есть можно и обновить обстановку.
  • по мне так надо прям рекомендовать родителям - после 18 лет пинка под пятую точку и в свободное плавание с минимальной подушкой помощи на первое времечко, как показала жизнь - жизнь лучший учитель.
  • Да никакой это не подростковый кризис, обычная распущенность или месть маме за отсутствие приятия, любви в раннем детстве.
  • млииин,в 19 лет уже не ребёнок, по идее это второй курс универа, многие и я в том числе отправлялись в другой город учится, искали себе жильё и жили уже самостоятельно,пусть родители и помогали, и это уже довольно таки взрослая особь человеческая в 19 лет то! А если всё трётся возле мамкиной титьки, то так и будет тереться, уж поверьте таких примеров оч много, и потом родители вечно за голову беруться а как же так как же так цветочек не цветочек то вырос?! ) потом появляются муж придурошный, мот или бабник приживалка и они все сидят на мамкиной шее. Сначало родители не дают свободы, а потом вечно удивляются - какого они самостоятельно не хотят жить. Ответ прост - не научили!
  • Ларисе хватит уже отчитываться и оправдываться. Дочь ее копия, с теми же программами саморазрушения личности. Ничего страшного, зато сын удался. Хорошо, когда ребенок не единственный.
  • Детушки с жиру бесятся ,а мамы им ищут оправдание.То психоз,то понос ...
  • Все осуждают, будто росли паиньками. На самом деле 90% подростков проходит через треш разного масштаба. И судить тут нечего, надо просто стараться понять ребенка, но не потакать во всякой фигне - соблюсти баланс между строгостью и доверием. Трудно, да. Многим проще поджать губки куриной опкой и умничать типа "я в твоем возрасте такая не была, играла в куклы и вышивала крестиком блаблабла". Но все это полная брехня, большинство ошибок молодости как раз и совершается в возрасте от 15 до 20 лет, это самый адский ад, мозги набекрень, гормоны, нулевой опыт жизненный, неадекватное мнение о жизни и о себе. Ну ничего, если есть ум и человек учится, преодолевает себя потихоньку - все переживаемо.

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