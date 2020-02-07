50-летняя Марина Газманова в Инстаграме завела рубрику «Нам пишут», в которой отвечает на комментарии своих фолловеров. 6 февраля супруга Олега Газманова опубликовала сообщение, адресованное подписчице, назвавшей ее «отважной бездельницей».

«Конечно бездельница — мама двоих подрощенных, талантливых, успешных и счастливых детей, элегантно ведущая большое хозяйство, без коровы, но с мужем Артистом с большой буквы... Как говорится, за что боролась... Я сказала ей, что я бездельница, домохозяйка, сливающая свой талант, свою индивидуальность в раковину угождения мужу», — иронично ответила Марина.