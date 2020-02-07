Марина Газманова ответила подписчице, назвавшей ее «отважной бездельницей»

В Инстаграме Марины Газмановой не встретить селфи из душного офиса или видео с бизнес-встречи. Знаменитость в основном выкладывает фото с семьей, с отдыха или с семьей на отдыхе. Одна из подписчиц сочла образ жизни Марины ненормальным и получила ответ.

7 февраля 2020 · Текст: · Фото:

50-летняя Марина Газманова в Инстаграме завела рубрику «Нам пишут», в которой отвечает на комментарии своих фолловеров. 6 февраля супруга Олега Газманова опубликовала сообщение, адресованное подписчице, назвавшей ее «отважной бездельницей».

«Конечно бездельница — мама двоих подрощенных, талантливых, успешных и счастливых детей, элегантно ведущая большое хозяйство, без коровы, но с мужем Артистом с большой буквы... Как говорится, за что боролась... Я сказала ей, что я бездельница, домохозяйка, сливающая свой талант, свою индивидуальность в раковину угождения мужу», — иронично ответила Марина.

Подписчики поддержали Газманову — для того, чтобы так выглядеть в 50 лет и поддерживать свою большую семью, требуется масса сил: «Семья — огромный труд! Даже когда дети выросли. Нам женщинам в этой жизни забот и хлопот выпадает очень много», «Это титанический труд — жить и любить творческого человека».

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По Инстаграму Марины Газмановой может сложиться ощущение, что она постоянно отдыхает

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«Не нахожу своей голове ненужных движений, в этом смысле я бездельница! А так тружусь не покладая рук во всех областях развития, глубокой чувственности и красоты этого мира!» — подытожила Газманова.

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Комментарии

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  • Ну Лолита Милявская - "вот это вот все тоже самое", но при этом выглядит плохо.
  • Ага, программу скачать, а по улицам ходить в силиконовой маске.
  • Для того чтобы так выглядеть в 50 лет, надо всего лишь скачать программу под названием “Photoshop” и найти ключ к ней. Ну или можно на официальную версию потратиться. Фсьо))
  • Красивая женщина и выглядит моложе заявленного возраста.
  • фигура отпад конечно, для 50 ти лет. Хотя сейчас все понабегут и начнут писать что у них не хуже)
  • Не была бы бездельницей - не оправдывалась бы

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