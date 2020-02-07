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«Негатив отходит»: Алена Шишкова рассказала, какой «триггер счастья» помогает ей верить в лучшее

Алена Шишкова предпочитает смотреть на мир позитивно. Модель призналась, что у нее есть особый предмет, при виде которого улучшается настроение и возвращается вера в себя и свои силы.
Алена Шишкова

На днях Алена Шишкова разместила новый пост в своем Инстаграме. В нем она заговорила с поклонниками о восприятии мира. По мнению белокурой модели, нужно смотреть на жизнь позитивно. В преддверии Дня всех влюбленных и 8 марта у Алены всегда поднимается настроение, ведь она испытывает особое «ощущение весны в сердце».

Алена считает, что каждый день может принести что-нибудь хорошее. Главное — правильный настрой. Она призвала поклонников говорить себе не «вдруг не получится», а «даже если не получится, я попробую еще». Тогда и к сложному заданию будешь относиться по-другому, и страх неудачи отступит.

Алена Шишкова

Шишкова добавила, что у нее есть особенный предмет, который помогает ей поверить в себя и идти к новым свершениям.

«В этом мне очень помогают небольшие “напоминалки”, которые как триггер счастья работают для головы. Как только подумаю о чем-то не том, взгляд падает, например, на кольцо и в голове включается “все точно будет хорошо”. Не серьезным голосом из экрана, а своим. И негатив сразу отходит назад», — рассказала Алена.

Она попросила подписчиков рассказать, какие «триггеры счастья» есть у них, но вместо этого фолловеры начали обсуждать новое селфи Шишковой. Им показалось, что ее губы выглядят неестественными после увеличения.

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07 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @missalena.92, @parure.at/Instagram
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Алена Шишкова

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