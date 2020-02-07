Кайя Гербер обнажила худую спину в оригинальном брючном костюме

18-летняя модель выбрала самый сексуальный деловой образ для презентации Jimmy Choo. Обнаженная спина, разрезы по бокам и лучезарная улыбка завершили идеальный офисный лук.

Кайя Гербер представила совместную коллекцию с Jimmy Choo. На презентации модель появилась в дерзком образе современной бизнесвумен. С первого взгляда ее наряд не цепляет — просто отлично сидящий брючный костюм Alexander McQueen благородного серого цвета, но если присмотреться...

Деловой образ таковым только прикидывался — разрезы по бокам и обнаженная спина модели видны при определенных ракурсах. Мюли с животным принтом из капсульной коллекции Кайи круто дополнили лук. Креативный директор бренда Сандра Чой отметила, что они выбрали Гербер в качестве современной музы Jimmy Choo именно за легкость, которая прослеживается в каждом ее аутфите.

Вечером Гербер облачилась в серебристое платье, снова обнажив свою худую спину. Модель дополнила наряд черными мюлями Jimmy Choo and Kaia. Помимо туфель, которые модель успела выгулять, в коллекции представлены коричневые ботинки из кожи под питона и замшевые ботильоны.

1 2 3 ... 10 Даже в брючном костюме Кайя Гербер умудрилась продемонстрировать стройную фигуру

15% от продаж капсулы будет пожертвовано благотворительной организации «Детская научно-исследовательская больница Св. Иуды», которой помогает Кайя.