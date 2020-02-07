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Кайя Гербер обнажила худую спину в оригинальном брючном костюме

18-летняя модель выбрала самый сексуальный деловой образ для презентации Jimmy Choo. Обнаженная спина, разрезы по бокам и лучезарная улыбка завершили идеальный офисный лук.

Кайя Гербер представила совместную коллекцию с Jimmy Choo. На презентации модель появилась в дерзком образе современной бизнесвумен. С первого взгляда ее наряд не цепляет — просто отлично сидящий брючный костюм Alexander McQueen благородного серого цвета, но если присмотреться...

Деловой образ таковым только прикидывался — разрезы по бокам и обнаженная спина модели видны при определенных ракурсах. Мюли с животным принтом из капсульной коллекции Кайи круто дополнили лук. Креативный директор бренда Сандра Чой отметила, что они выбрали Гербер в качестве современной музы Jimmy Choo именно за легкость, которая прослеживается в каждом ее аутфите.

Вечером Гербер облачилась в серебристое платье, снова обнажив свою худую спину. Модель дополнила наряд черными мюлями Jimmy Choo and Kaia. Помимо туфель, которые модель успела выгулять, в коллекции представлены коричневые ботинки из кожи под питона и замшевые ботильоны.

  • Кайя Гербер
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    Даже в брючном костюме Кайя Гербер умудрилась продемонстрировать стройную фигуру
    Смотреть галерею

15% от продаж капсулы будет пожертвовано благотворительной организации «Детская научно-исследовательская больница Св. Иуды», которой помогает Кайя.

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07 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @kaiagerber/Instagram, Getty Images
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Кайя Гербер

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • офисный лук, сириосли?

  • Зря она короткую стрижку сделала, сразу начали выделяться глаза в кучку и огромный лоб( А так милая девушка, но не модель.

  • Нет ничего нового под луной, и правду говорят: мертва высокая мода. Смокинги с открытой спиной, так-то, еще Марлен Дитрих нашивала...

  • Красотка

  • Она еще очень молоденькая и это бросается в глаза. Костючик, конечно, оригинальный, но совершенно такой молоденькой девочке не идет. Это надо было показывать на какой-то другой модели, постарше и поискушеннее, что ли...

  • Офисный чеснок

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