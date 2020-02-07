Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Фотографии 22-летней Анны Нетребко ошеломили ее фанатов

Певица поделилась с поклонниками снимками давних выступлений. Первую партию в опере «Травиата» будущая звезда исполнила в 22-летнем возрасте. Поклонники были шокированы (приятно!) — на снимке певица практически неузнаваема.

48-летняя Анна Нетребко в Инстаграме поделилась снимками, которые были сделаны в середине девяностых. Многие поклонники певицы впервые увидели, какой она была в молодости, и удивились.

«Из архивов. Это моя первая ''Травиата'' — мне 22 года... Первая Памина и Розин. Все эти роли я перепела, когда мне еще не было 30», — подписала снимки Нетребко.

Фанаты недоумевали, как такая хрупкая девушка могла завораживать огромные залы своим драматическим сопрано: «Худышка такая нежная», «Вам Наташу Ростову играть нужно было!», «Откуда только такой голос шел? Правду говорят — в оперной певице должно быть тело!»

Одна подписчица рассказала, как вернулась в форму, отказавшись от сладкого, на что получила исчерпывающий комментарий Анны.

«Я не хочу возвращаться в этот анорексичный вес. Я и так прекрасна... А сахар нужен для мозгов». Браво!

Перейти к обсуждению 3


07 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, личный архив, @anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram, PhotoXPress.ru, Калачьян Григорий/ТАСС
Теги

Анна Нетребко

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Была очень красивой, стройной и молодой. Чем-то напомнила Киру Найтли на старых фото.

  • Прям фея😍 Очень жаль, что так разъелась(((

  • Сахар - это чума нашего времени , белый яд . А то что он полезен - выдумка Анны от бессилия привести свою фигуру в норму .

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-04 14:07:00
479
Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
Какие продукты жена хоккеиста Малкина исключила из рациона, чтобы в 35 выглядеть на 20
136 Комментариев
Гость 2020-02-05 20:08:00
322
помолодела на 5 лет в 30 лет - это мощно)))) улыбаюсь! да хоть в полосочку пусть покрасится, хоть волосы до пят нарастит, НО ее серый цвет лица, как у 50-ти летней прокуренной мадам, не изменит ничего. Прям вселенская печаль так не айс в 30 лет выглядеть! и это при наличии денег((( будто волочет на себе семью 10 человек, семеро по лавкам сидят ждут, пока она тяжело вкалывает на заводе с радиоактивными отходами...
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
88 Комментариев
Гость 2020-02-05 09:55:00
254
Ну ладно бы еще пацан выглядел старше, чем есть, но ведь он реально на свои 10 лет и выглядит😳 Прям педофилия со стороны девки. Ее лечить надо, а не в инстаграме пиарить🙈
13-летняя беременная школьница и ее 10-летний бойфренд провоцируют публику скандальными кадрами
91 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.