Фотографии 22-летней Анны Нетребко ошеломили ее фанатов

48-летняя Анна Нетребко в Инстаграме поделилась снимками, которые были сделаны в середине девяностых. Многие поклонники певицы впервые увидели, какой она была в молодости, и удивились.
Фанаты недоумевали, как такая хрупкая девушка могла завораживать огромные залы своим драматическим сопрано: «Худышка такая нежная», «Вам Наташу Ростову играть нужно было!», «Откуда только такой голос шел? Правду говорят — в оперной певице должно быть тело!»
Одна подписчица рассказала, как вернулась в форму, отказавшись от сладкого, на что получила исчерпывающий комментарий Анны.
«Я не хочу возвращаться в этот анорексичный вес. Я и так прекрасна... А сахар нужен для мозгов». Браво!