Фотографии 22-летней Анны Нетребко ошеломили ее фанатов

Певица поделилась с поклонниками снимками давних выступлений. Первую партию в опере «Травиата» будущая звезда исполнила в 22-летнем возрасте. Поклонники были шокированы (приятно!) — на снимке певица практически неузнаваема.

48-летняя Анна Нетребко в Инстаграме поделилась снимками, которые были сделаны в середине девяностых. Многие поклонники певицы впервые увидели, какой она была в молодости, и удивились.

«Из архивов. Это моя первая ''Травиата'' — мне 22 года... Первая Памина и Розин. Все эти роли я перепела, когда мне еще не было 30», — подписала снимки Нетребко.

Фанаты недоумевали, как такая хрупкая девушка могла завораживать огромные залы своим драматическим сопрано: «Худышка такая нежная», «Вам Наташу Ростову играть нужно было!», «Откуда только такой голос шел? Правду говорят — в оперной певице должно быть тело!»

Одна подписчица рассказала, как вернулась в форму, отказавшись от сладкого, на что получила исчерпывающий комментарий Анны.

1 2 3 ... 10 Анна Нетребко поразила поклонников своей худобой в молодости

«Я не хочу возвращаться в этот анорексичный вес. Я и так прекрасна... А сахар нужен для мозгов». Браво!