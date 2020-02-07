«Знала, что уйдешь от нас?»: родственники Юлии Началовой выпустили книгу в память о певице

Родители безвременно ушедшей в прошлом году Юлии Началовой увековечили память о своей дочери на бумаге и выпустили книгу, в которой рассказали о жизни певицы с рождения до самой смерти.

Мама и папа Юлии Началовой, Виктор и Таисия Началовы, решились на важный шаг и выпустили книгу о своей дочери. В мемуарах они рассказали о жизни певицы от первого и до последнего ее вздоха. В Сети появились отрывки из своеобразного дневника родителей Юлии и ее тети Антонины.

«Что делать? Как забыться? Как жить дальше? Эти вопросы сверлят мозг. И нет на них ответа. Но ответ надо искать… Решение должно прийти. Рано или поздно. Решение — как, каким способом оживить мертвую душу. Не на небе — на земле».

Виктор Началов вспомнил: он был уверен, что супруга подарит ему сына. Таисия же точно знала — у нее будет девочка. Так что мужу пришлось смириться, и он очень быстро привык к тому, что будет воспитывать не парня-защитника, а красавицу-принцессу.

Родители Юлии также вспомнили, как стали бабушкой и дедушкой. «Когда Юля спала, уставшая от родов, врачи вынесли Веру показать ее папе — Евгению Алдонину, который, отложив полет в Испанию с футбольной командой, ждал появления на свет своей принцессы, волнуясь и переживая за жену и дочь. В тот день каждая секунда непростых родов отзывалась громким боем в наших сердцах. Все мы: я, Витя, Женя, его мама и Юлина свекровь Лена — замерли в тревоге и ожидании чуда. И дождались».

А вот ту часть, которая посвящена последним минутам жизни Началовой, читать без слез практически невозможно — боль родителей, потерявших единственную дочь, так и сочится через бумагу.

«Ты в больнице на Октябрьском Поле, в глубоком сне, но мы все молимся за тебя и надеемся на твое выздоровление. Кажется, весь мир молится за тебя. Мы с Таей не выходим из клиники, и врачи обнадеживают нас. ''Выдержала первую волну заражения — значит, будет жить'', — успокаивают они. Я стою около тебя и глажу твои волосы», — вспоминает убитый горем отец Юлии.



«— Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? — спрашиваю я тебя. — Ты — боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо. У нас впереди еще столько…



И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы.



Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас?



Почему же не предупредила, Юля?»

1 2 3 ... 8 Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже

Напомним, в 2011-м Началовой диагностировали подагру, от которой певица страдала до самой смерти. Весной 2019-го болезнь обострилась и дала резкий скачок сахара в крови на фоне натертости на ноге. Началась гангрена, Юлию ввели в искусственную кому. Однако ее организм не выдержал, и 16 марта народной любимицы не стало.